Evropská komise oznámila vyčlenění 500 milionů eur na podporu výroby munice v EU

Vyčlenění financí souvisí s takzvaným Aktem na podporu produkce munice (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). „Finance umožní evropskému obrannému průmyslu do konce roku 2025 zvýšit kapacitu výroby munice na dva miliony nábojů ročně,“ stojí v prohlášení EK.

„Komise dokončila vyhodnocení podle aktu ASAP v rekordním čase a vybrala 31 projektů, které mají pomoci evropskému průmyslu navýšit výrobu munice,“ doplnila unijní exekutiva s tím, že vybrané projekty se soustředí na několik oblastí: například na výbušniny, rakety či munici. Projekty budou podle EK financovány částkou 513 milionů eur (12,9 miliardy korun) z rozpočtů EU a Norska.