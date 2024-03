V opotřebovávací fázi války je klíčová munice, Rusko má zásadní výhodu, říká Foltýn

Rusko-ukrajinská válka se dostala do opotřebovávací fáze, v níž je klíčová munice, proto nyní slaví úspěchy Rusko, které vyrobí měsíčně až 250 tisíc kusů. V pořadu 90′ ČT24 to uvedl bezpečnostní analytik Otakar Foltýn, podle něhož je česká iniciativa pro Kyjev nesmírně důležitá. Ukrajina totiž ví, že dostane v dalších měsících nové granáty, a tak se nemusí bát využít v nynějším boji proti okupantům alespoň část uskladněné munice.

V opotřebovávací fázi války, jako byla právě bitva u Avdijivky, je množství munice zcela zásadní, zdůraznil expert. „Dlouhodobě se dá říct, že Rusové si mohou volit čtyř až pětinásobně vyšší množství munice a to ještě doplňují tím, že u Avdijivky třeba velmi intenzivně používali klouzavé pumy, v některých dnech i čtyřicet na malém prostoru, a to vytváří tak velkou palebnou převahu, že ukrajinští vojáci skutečně mají veliké problémy pozice udržet,“ vysvětluje Foltýn.

„I ruská armáda se učí“

Velitelem ukrajinských ozbrojených sil se stal nedávno generál Oleksandr Syrskyj, který nahradil Valerije Zalužného. Výrazná změna strategie na bojišti se ale podle Foltýna nedá čekat, maximálně dílčí změny v oblasti plánování.

„Jsme v opotřebovávací fázi a to, co skutečně hraje roli, je množství a kvalita zbraní a munice. Co se týče změn na straně ruské armády, tak v poslední době probleskly zprávy, že byli schopni zničit některé sofistikované západní systémy. To není nic překvapivého, počet systémů, který byl zničen, je v jednotkách kusů. K tomu jednou dojít muselo. I ruská armáda se učí kromě té své taktiky nehledět na ztráty,“ podotkl bezpečnostní analytik s tím, že Rusko začalo více používat klouzavé pumy nebo změnilo strategii používaní balistických střel právě vůči sofistikovaným západním systémům.

Podle Foltýna aktuálně dochází v severovýchodní části fronty k výrazné kumulaci ruských sil, což naznačuje, že Rusové si byli schopni vytvořit za této situace i rezervy. Ty ale nejsou nevyčerpatelné, jelikož ruské ztráty jsou každý den obrovské, upozornil Foltýn.

„V oblasti těžkých zbraní, tanků, bojových vozidel pěchoty jsou na bojišti vidět čím dál starší verze, dávají se tam čím dál starší elektronická zařízení a podobně. Z toho je zřejmé, že i Rusové mají poměrně zásadní problém, bohužel ten problém aktuálně nemají v oblasti produkce munice, navíc vyžebrali další od Severní Koreje, takže v té opotřebovávací fázi, kde ta munice je zásadní, tak úspěch mají a jejich produkce, která se měsíčně pohybuje kolem dvou set dvou set padesáti tisíc kusů, jim v této chvíli poskytuje poměrně zásadní výhodu. Ani ruské zdroje ale nejsou nevyčerpatelné a nejsou schopni tímto tempem pokračovat donekonečna,“ podotýká expert.

Podle řady analytiků nejpozději v polovině příštího roku začne mít Rusko potíže s doplňováním.