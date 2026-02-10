Cibulka a Jagelka se s Klempířem neshodli. Mají se ale sejít znovu

Moderátor Aleš Cibulka a moderátor, dabér a herec Michal Jagelka sdělili, že se při úterním jednání s ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy) v jednotlivých tématech neshodli. Probírali mimo jiné poplatky za televizi a rozhlas nebo Klempířovu někdejší spolupráci se Státní bezpečností. Diskuze nicméně byla podle dvojice umělců korektní. Před prázdninami by se měli s ministrem sejít znovu, řekli po setkání.
Zástupce kulturní sféry pozval na ministerstvo sám Klempíř. „Nebyl to žádný kobereček, žádný výslech. Opravdu jsme si hodinu a deset minut jako slušní lidé povídali. Potvrdilo se nám, že jsme na jiné straně barikády,“ přiblížil schůzku Jagelka. Ministr se po ní nevyjádřil.
Cibulka a Jagelka opakovali, že přišli sami za sebe. Ptali se Klempíře, zda se nechce omluvit Martinu Semrádovi, na něhož podle zjištění projektu Paměť národa v archivech v polovině osmdesátých let donášel. Upozornili na to například Reportéři ČT. „Řekl, že k tomu nemá žádný důvod, vůbec neví, kdo to je, a že toho člověka nezná,“ tlumočil Klempířova slova Jagelka.
V případě poplatků za televizi a rozhlas ministr oba návštěvníky přesvědčoval o směrnici EU, která dává možnost financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. „Má nějaké tři čtyři možnosti, jak by se mohla financovat média veřejné služby a s tím půjde na koaliční radu,“ podotkl Jagelka.
Podle Cibulky jako hlavní důvod změny Klempíř uváděl, že lidé ušetří 205 korun na poplatcích za ČT a ČRo. Na argument, že nemá smysl měnit něco, co funguje, šéf resortu kultury podle něj neslyšel. Prohlášení pracovníků ČT a ČRo ani dopis jejich generálních ředitelů ministr dle Cibulky ani na přímý dotaz nekomentoval.
S ministrem se nicméně oba dohodli na další schůzce, která by se měla uskutečnit před prázdninami. Klempíř Cibulkovi s Jagelkou prý sdělil, že je opět pozve.