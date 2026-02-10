Asi 1800 zaměstnanců ČT a ČRo vyjádřilo obavy ze snah ovládnout veřejnoprávní média


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Zhruba 1800 z téměř 4500 pracovníků České televize a Českého rozhlasu podepsalo prohlášení, ve kterém vyjadřují obavy ze snah o ovládnutí médií veřejné služby. Cestu k tomu vidí ve vládním plánu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou institucí pod státní rozpočet, a podle signatářů tedy i vládní kontrolu. Prohlášení je dostupné na webu.

Vláda ANO, SPD a Motoristů má v programovém prohlášení zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Chce je nahradit financováním ze státního rozpočtu. Slibuje si od toho úsporu pro občany. Změna by měla nastat od roku 2027.

„Politické útoky na obě veřejnoprávní instituce naše obavy jen prohlubují. Chceme být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním. Současný model financování zaručuje nezávislost a stabilitu ČT a ČRo. Naše znepokojení vyvolávají i okolnosti přípravy návrhu na zásadní změnu statutu veřejnoprávních médií bez dostatečné veřejné a odborné debaty,“ stojí v prohlášení.

Podle pracovníků veřejnoprávních médií chystá vláda změny financování bez přesvědčivých argumentů. „Jsme odhodlaní chránit principy, na kterých média veřejné služby – jeden z pilířů demokracie – stojí už desítky let,“ uvedli dále signatáři prohlášení.

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií
Česká televize

Prohlášení mimo jiné podepsali ředitel zpravodajství ČT Petr Mrzena, šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal, moderátoři ČT Jakub Železný a Daniel Stach, z Českého rozhlasu pak například redaktorka Jana Klímová, redaktor Jan Kaliba nebo moderátorka Tereza Kostková.

V pondělí odborový svaz OS media zaslal ministrovi kultury Oto Klempířovi (Motoristé) otevřený dopis, ve kterém se hlásí k účasti na jednání o změně financování veřejnoprávních médií. Udržitelné a předvídatelné financování považuje za zásadní podmínku pro funkčnost veřejnoprávních médií a zajištění závazků vyplývajících z judikatury EU uvedených v Evropském aktu o svobodě médií.

Šéfové ČT a ČRo vyzvali k debatě o financování veřejnoprávních médií
Česká televize

