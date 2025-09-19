Bělorusko v reakci na krok Prahy vyhošťuje českého diplomata, oznámil Minsk


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Běloruský resort zahraničí prohlásil za nežádoucí osobu českého diplomata, který musí do 72 hodin opustit zemi. V pátek to napsala běloruská státní tisková agentura Belta, dle které tím Minsk reaguje na dřívější vyhoštění běloruského diplomata z Česka. Tuzemská diplomacie tehdy uvedla, že dotyčný pracuje pro tajnou službu. Minsk krok označil za neopodstatněný a politicky motivovaný. Praha vyhoštění svého diplomata potvrdila, věc ale nechce dále komentovat.

„Úřady Polské a České republiky nedávno z naprosto smyšlených a nepodložených důvodů nařídily běloruským diplomatům v hodnostech poradců, aby opustili území jejich států,“ prohlásil mluvčí běloruské diplomacie Ruslan Varankov. Ta si podle něj v pátek předvolala českého chargé d’affaires Tomáše Kryla, kterého informovala o prohlášení nežádoucí osobou českého diplomata, jenž musí do tří dnů opustit zemi.

Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu
Budova velvyslanectví Běloruska v pražské Troji

Mluvčí běloruské diplomacie uvedl, že jde o odvetné opatření. Podle Belty si běloruské ministerstvo zahraničí současně předvolalo také diplomatického zástupce Polska. Podrobnosti tohoto rozhovoru budou oznámeny později, napsala agentura. „Běloruská diplomacie považuje tento diplomatický incident za uzavřený. V případě další eskalace bude Bělorusko reagovat odpovídajícím způsobem,“ prohlásil dále Varankov.

Běloruská zpravodajská síť

České ministerstvo zahraničí 8. září oznámilo, že se Bezpečnostní informační službě a dalším evropským zpravodajským službám podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Podle BIS síť budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.

Praha ve stejný den označila jednoho běloruského diplomata za nežádoucí osobu a Černínský palác uvedl, že dotyčný diplomat má dvaasedmdesát hodin na opuštění Česka.

Německá kontrarozvědka hlásí oproti loňsku dvojnásobek případů ruské špionáže
Vozidlo německé spolkové policie, archivní snímek

Varšava tehdy informovala, že polská kontrarozvědka zadržela údajného běloruského agenta a stejně jako Praha jednoho diplomata z této východoevropské země, jež bývá označována za poslední diktaturu v Evropě, označila za personu non grata.

Alexandr Lukašenko s Vladimirem Putinem na návštěvě kláštera Valaam v ruské Karélii (1. srpna 2025)
Zdroj: Reuters/Gavriil Grigorov

Bělorusko, kterému přes třicet let autoritářsky vládne Alexandr Lukašenko, je věrným spojencem Ruska. Vztahy zemí Evropské unie s Minskem jsou dlouhodobě špatné, řada členů sedmadvacítky, včetně Česka a Polska, podporuje běloruskou demokratickou opozici.

Vztahy se ještě zhoršily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, kdy Lukašenko poskytl Moskvě běloruské území ke vpádu do sousední země.

