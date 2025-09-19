Běloruský resort zahraničí prohlásil za nežádoucí osobu českého diplomata, který musí do 72 hodin opustit zemi. V pátek to napsala běloruská státní tisková agentura Belta, dle které tím Minsk reaguje na dřívější vyhoštění běloruského diplomata z Česka. Tuzemská diplomacie tehdy uvedla, že dotyčný pracuje pro tajnou službu. Minsk krok označil za neopodstatněný a politicky motivovaný. Praha vyhoštění svého diplomata potvrdila, věc ale nechce dále komentovat.
Bělorusko v reakci na krok Prahy vyhošťuje českého diplomata, oznámil Minsk
„Úřady Polské a České republiky nedávno z naprosto smyšlených a nepodložených důvodů nařídily běloruským diplomatům v hodnostech poradců, aby opustili území jejich států,“ prohlásil mluvčí běloruské diplomacie Ruslan Varankov. Ta si podle něj v pátek předvolala českého chargé d’affaires Tomáše Kryla, kterého informovala o prohlášení nežádoucí osobou českého diplomata, jenž musí do tří dnů opustit zemi.
Mluvčí běloruské diplomacie uvedl, že jde o odvetné opatření. Podle Belty si běloruské ministerstvo zahraničí současně předvolalo také diplomatického zástupce Polska. Podrobnosti tohoto rozhovoru budou oznámeny později, napsala agentura. „Běloruská diplomacie považuje tento diplomatický incident za uzavřený. V případě další eskalace bude Bělorusko reagovat odpovídajícím způsobem,“ prohlásil dále Varankov.
Běloruská zpravodajská síť
České ministerstvo zahraničí 8. září oznámilo, že se Bezpečnostní informační službě a dalším evropským zpravodajským službám podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Podle BIS síť budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.
Praha ve stejný den označila jednoho běloruského diplomata za nežádoucí osobu a Černínský palác uvedl, že dotyčný diplomat má dvaasedmdesát hodin na opuštění Česka.
Varšava tehdy informovala, že polská kontrarozvědka zadržela údajného běloruského agenta a stejně jako Praha jednoho diplomata z této východoevropské země, jež bývá označována za poslední diktaturu v Evropě, označila za personu non grata.
Bělorusko, kterému přes třicet let autoritářsky vládne Alexandr Lukašenko, je věrným spojencem Ruska. Vztahy zemí Evropské unie s Minskem jsou dlouhodobě špatné, řada členů sedmadvacítky, včetně Česka a Polska, podporuje běloruskou demokratickou opozici.
Vztahy se ještě zhoršily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, kdy Lukašenko poskytl Moskvě běloruské území ke vpádu do sousední země.