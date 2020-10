ANALÝZA: Jak STAN vyhrál volby a jaké bude rozložení sil v Senátu

Z oněch osmi obvodů se kandidát ANO utkal s kandidátem Starostů v polovině. Ve zbývajících duelech pak kandidáta nejsilnější vládní strany porazili nominanti ODS, KDU-ČSL a široké koalice HDK, TOP 09, SEN 21, Zelených a LES. Ti všichni získali po jednom senátorovi. I to přispělo k tomu, proč jsou po těchto volbách Starostové úspěšnější, než jiné strany.

Prakticky ve všech senátních volbách, kterých se zúčastnilo ANO, se potvrdilo, že v druhém kole jeho kandidáti prohrávají. Letos tomu nebylo jinak. Z osmi postoupivších do užšího výběru získal mandát jen Ondřej Feber. Zbývajících sedm neuspělo. I to je třeba vnímat jako faktor úspěchu hnutí STAN.

Do těchto 29 senátorů jsou ale započítáni i senátoři TOP 09. Těch bude v novém Senátu celkem pět. A to už by dle jednacího řádu komory stačilo na založení vlastního senátorského klubu. Úvahy o tom, pokud vůbec přijdou, budou úzce spojeny s vyjednáváním o složení vedení komory.

Nejpočetnějším klubem by mohli disponovat Starostové. Pokud by se členy stali všichni ti, kteří kandidovali s podporou STAN, mohl by disponovat až 29 senátory. Jeho posílení by bylo velmi výrazné. Tento senátorský klub by tak mohl zcela jednoznačně požadovat obsazení postu předsedy horní komory.

Tato rovnováha se ale s největší pravděpodobností výrazně vychýlí. To, jak početné kluby budou ve 13. funkčním období, se samozřejmě rozhodne až po složení slibu senátorů a dle jejich zařazení. Už dnes ale můžeme na základě pravděpodobnosti uvažovat o tom, kam jednotliví senátoři zamíří.

Česká pirátská strana má velké ambice, v průzkumech veřejného mínění se udržuje na předních příčkách podpory ve sněmovních volbách, uspěla i ve volbách krajských, kde získala takřka sto zastupitelů. Pokud se však chce plnohodnotně zapojit do politického života, musí se i ona snažit o výraznější zastoupení v Senátu. Zatím v něm má jen dva své zástupce. Vedle Adély Šípové ještě Lukáše Wagenknechta, který byl zvolen před dvěma lety.

Dílčí úspěch zaznamenali i Piráti. Do druhého kola postoupili kandidáti Daniel Kůs v obvodu Plzeň a Adéla Šípová, kandidující v obvodu Kladno. Právě ta nakonec jako jediná za stranu Pirátů uspěla a získala mandát. Nutno podotknout, že Piráti byli součástí koalice STAN a TOP 09, za niž kandidoval úspěšný David Smoljak.

K ustavení senátorského klubu je třeba nejméně pět senátorů. Senátor může být členem jen jednoho senátorského klubu. Senátoři, které jako kandidáty pro volbu do Senátu přihlásila jedna politická strana, mohou vytvořit pouze jeden senátorský klub. Slučování klubů je přípustné.

Založení senátorského klubu má několik výhod. Jeho předsedovi je uděleno slovo kdykoliv o to požádá, předseda může požádat o přerušení schůze Senátu nebo může vznést námitku ke schválenému pořadu schůze. V případě, že by TOP 09 založila vlastní klub, snížila by se velikost klubu STAN na 24.

Tím by senátorský klub STAN ztratil náskok na klub ODS. Ten by totiž mohl mít dle předpokladů 22 senátorů. Sice přišel o Iva Valentu, doplněn by ale mohl být o Jaroslava Chalupského zvoleného za Svobodné.

Mírně zřejmě oslabí i klub KDU-ČSL. Místo patnácti členů by mohl nově disponovat dvanácti hlasy. Naopak o Pirátku Adélu Šípovou by mohl posílit Klub pro liberální demokracii – Senátor 21, který by měl nově 7 členů. Nejslabším klubem bude zřejmě šestičlenný senátorský klub hnutí ANO.

Kdo o svůj klub přijde zcela, jsou sociální demokraté. Jejich počet v Senátu klesl na tři a tudíž nedisponují ani minimálním potřebným počtem. Momentálně se nejeví jako pravděpodobné, že by se senátoři ČSSD zapojili do některého z výše uvedených, i kvůli svému levicovému zaměření. Vedle Jaroslava Doubravy (S.cz) a Pavla Fischera (nestr.) tak zřejmě rozšíří počet nezařazených senátorů na pět. To výrazně oslabí jejich pozici, neboť nebudou moci využívat výhod spojených s organizací v klubu.