NSS musí projednat stížnost exsenátora Karpíška kvůli volbám na Rokycansku

Karpíšek v tom spatřoval porušení práva na soudní ochranu, v čemž mu dal Ústavní soud za pravdu. Poukázal na to, že návrh odešel z advokátovy datové schránky, koncipient měl řádné pověření, a nebyl tak důvod pochybovat o naplnění formálních náležitostí.

Obnova procesu

„Okamžitě zahájíme příslušné procesní kroky, abychom proces opět obnovili a rozhodli,“ reagoval soudce NSS Petr Mikeš. „Jde o posun stávající judikatury, která požadovala, aby byl vždycky soulad mezi osobou, která návrh podepisuje, a držitelem datové schránky,“ dodal.

Karpíšek sdělil, že jeho stížnost na volby se týkala volební kampaně a ústavní stížnost se týkala toho, že NSS se měl touto jeho stížností zabývat, ale přílišným formalismem se jí zbavil. Stížnost na neplatnost voleb podal kvůli lživé kampani, kterou proti němu vedli někteří protikandidáti do krajských i do senátních voleb. „Stěžoval jsem si, protože někteří účastníci voleb lhali o mně v souvislosti s vodárnou a dalšími věcmi a nebyla to pravda. Nechal jsem si k tomu ve volebním obvodě udělat šetření, jestli se k lidem dostala lživá informace a jestli kampaň skutečně ovlivnila. A z toho jsou jasná data,“ podotkl.

Ačkoliv nechce předjímat nové rozhodování NSS, nemyslí si, že by soud volby zrušil. „To je ale na rozhodnutí NSS. Ale v každém případě by se tím měl věcně zabývat a eventuálně i říci, jestli je správné, že si každý může říkat, co chce, bez ohledu na to, jestli je to pravda, nebo ne. Já si myslím, že to správné není,“ dodal Karpíšek.

Ústavní soud zdůraznil, že systém datových schránek má sloužit k jednodušší komunikaci občanů s orgány veřejné moci. „Pokud je podání doručeno prostřednictvím datové schránky, soudy nebo jiné orgány veřejné moci by neměly hledat další cesty, jak se takovým podáním z formálních důvodů nezabývat, ale naopak by měly takové podání považovat za autentické,“ konstatoval generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger.