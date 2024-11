Nástupce zesnulého senátora Krause se bude volit v polovině ledna

O termínu doplňovacích voleb informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře v tiskové zprávě . Prezident Pavel musel vyhlásit termín podle zákona tak, aby se uskutečnily do devadesáti dnů. Nově zvolený senátor se ujme mandátu na zbytek Krausova funkčního období, které mělo skončit v říjnu 2026.

Kraus se narodil 27. října 1955 v Brně. Vystudoval brněnské Gymnázium Vídeňská a následně v Brně absolvoval lékařskou fakultu. První anesteziologické zkušenosti získával ve vyškovské nemocnici, poté působil ve svatoanenské nemocnici. V letech 1989 až 1991 pracoval v Jemenu jako lékař intenzivista. V roce 1994 se stal lékařským náměstkem ředitelky svatoanenské nemocnice pro chirurgické obory. V letech 2006 až 2007 byl ředitelem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, v letech 2007 až 2019 pak vedl Fakultní nemocnici Brno. V roce 2020 byl zvolen senátorem.

Doplňovací volby do horní parlamentní komory se konají, když zanikne mandát dosavadního senátora – ať už úmrtím, odstoupením, nebo zvolením do některé z funkcí, jež jsou s místem v Senátu neslučitelné. Zákon o volbách přitom stanoví, že doplňovací volby se nevyhlašují v případě, kdy do konce mandátu zbývá od jeho zániku rok nebo méně.