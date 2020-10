Senát bude komorou téměř čistě opoziční, píše analytik Švec

Naopak dlouholetí senátoři, jakými byli například Jiří Dienstbier (od roku 2011), Ivo Bárek (od roku 2002) nebo Miroslav Nenutil (od roku 2008), ve svých funkcích končí. Co víc, nepostoupili ani do druhého kola.

Sociální demokraté minulý týden museli spolknout hořkou pilulku, která se projevila v tom, že v některých krajích se do zastupitelstev ani neprobojovali. A tam, kde ano, tak většinou s nepříliš vysokým ziskem hlasů. Mohli tak spoléhat na to, že si reputaci vylepší právě druhým kolem senátních voleb, ve kterém měli čtyři své kandidáty. To se nepodařilo.

A podobné to s hnutím ANO bylo i v letech předchozích. V prvním kole zaznamenává dílčí úspěch s ne úplně malým počtem postupujících, v druhém kole ale velmi ztrácí. Kandidáti ANO jen těžko získávají podporu protikandidátů z prvního kola. Jen těžko se jim daří přesvědčit voliče jiných stran, aby se rozhodli podpořit je a do volební urny hodit lístek ANO.

Zůstaneme-li u srovnání, před šesti lety tehdy mladé a nepříliš zkušené hnutí ANO vyslalo do druhého kola senátních voleb devět svých kandidátů. Uspěli čtyři. Pokud bychom ale čekali, že s přibývajícími lety bude hnutí zkušenosti sbírat a zvyšovat své zastoupení, byli bychom zklamáni. I po šesti letech je situace podobná. Do druhého kola postoupilo letos osm kandidátů. Mandát ale získal jen jeden z nich.

O tom, jak se vyvíjí situace ČSSD v Senátu, hovoří i srovnání. V roce 2014, kdy uspěli ti, kteří dnes své posty obhajovali, postoupilo do druhého kola 19 senátorů a 10 jich bylo zvoleno. Letos do druhého kola postoupili čtyři a neuspěl ani jediný.

Přitom to byli právě oni, kteří v rámci strany byli nejhlasitějšími odpůrci. Ať už to byl zmíněný Jiří Dienstbier, nebo dlouholetý předseda Senátu Milan Štěch. Ten jako jediný seděl v Senátu po celou dobu jeho dosavadní existence. Od roku 1996 pelhřimovský senátor vždy volební vítězství obhájil. Letos už ne a po 24 letech bude muset svoji kancelář opustit.

I proto jejich senátorský klub patří k těm menším. V končícím období má celkem sedm členů. Ze čtyř zvolených senátorů v roce 2014 obhajovali svůj post dva: Zdeňka Hamousková a Peter Koliba a ani jeden za hnutí ANO. A oba Senát opustí. Mezi čtveřicí senátorů byla tehdy Zuzana Baudyšová, která loni složila mandát a na její místo nastoupil senátor David Smoljak. Posledním čtvrtým byl Jiří Hlavatý, který se oproti svým očekáváním nechal zvolit poslancem a do Senátu už se mu vrátit nepodařilo.

Pokud chce hnutí ANO i nadále zůstávat hlavní politickou silou, může být pro ni podceňování Senátu nepříjemnou komplikací. Opozice po těchto volbách ještě více posílí už teď jasnou většinu. Vládní strany disponují osmi z 81 mandátů. KSČM, která ve sněmovně vládu podporuje, svého senátora již několik let nemá.

Při prosazování ústavních zákonů, ale i při běžném legislativním procesu, může horní komora komplikovat práci vládě. Předseda hnutí ANO ale jako by se o vítězství ani nesnažil: „Hnutí ANO se nikdy nedaří ve volbách do Senátu, takže to pro mě není žádné překvapení,“ konstatoval. A nezbývá mu než doufat. „Pokud bude změna na místě předsedy (Senátu – pozn. red.), doufejme, že to bude člověk, který bude chtít spolupracovat s vládou, a ne dělat politiku.“ Sám na to díky slabému zastoupení v Senátu vliv mít nebude.