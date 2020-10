Kandidáti STAN uspěli ve druhém kole všude, vládní koalice v jediném obvodě. Se Senátem se loučí i Štěch

Senátní souboj na Karvinsku byl v celorepublikovém měřítku jedinečný tím, že se ve druhém kole utkali kandidáti vládních stran – Ondřej Feber (ANO) a Radek Sušil (ČSSD). Koalice jako taková tak měla jistotu, že bude mít v horní komoře svého zástupce, páteční a sobotní hlasování však rozhodlo, že bude jediný. Nakonec velmi těsně zvítězil Feber. Byl to ale jediný z devíti zástupců ANO, který ve druhém kole uspěl. Do Senátu se nedostal ani poslanec Jiří Mašek, který přitom v Hradci Králové získal v prvním kole nejvíce hlasů.

Stejně tak neuspěl místopředseda ČSSD Michal Šmarda, na Žďársku jej porazil Josef Klement (za KDU-ČSL). Stejný je výsledek voleb na Znojemsku, kde ovšem kandidoval člen ČSSD Jan Grois za hnutí Starostové a osobnosti Moravy. Dosavadní člen senátního klubu ČSSD Miroslav Antl šel tentokrát do voleb v barvách hnutí Za občany, a ani on neuspěl, na Rychnovsku si občané zvolili Jana Grulicha (TOP 09).

Ještě hůře než ANO s jedním senátorem ale skončil jeho koaliční partner. Výsledek ČSSD je zcela nulový. Do Senátu se nedostal ani Milan Štěch, který v něm zasedal od úplného počátku v roce 1996 a který horní komoru osm let vedl. Porazil jej Jaroslav Chalupský (Svobodní).

ODS i STAN chtějí jednat o předsedovi Senátu. Zůstane jím Vystrčil?

Řada kandidátů šla do boje o senátní křeslo zaštítená podporou většího množství stran. Například zmíněná Miroslava Němcová za sebou měla kromě mateřské ODS i STAN a TOP 09, neúspěšný sociálnědemokratický kandidát Michal Šmarda byl zároveň i kandidátem Zelených.

Jak ale po volbách zdůraznil předseda ODS Petr Fiala, stanou se zvolení senátoři členem klubu té strany, která je navrhla. I když jde o kandidáta více stran, navrhující strana je vždy jedna. Němcová tak posílí klub ODS.

STAN a ODS měly dosud stejně silné senátorské kluby. Ačkoli hnutí STAN senátní volby jednoznačně vyhrálo, podle politologa Stanislava Balíka není zcela jisté, že bude mít opravdu nejsilnější klub. Připomněl, že členy klubu Starostů jsou i senátoři za TOP 09, kterých dosud nebylo tolik, aby mohli mít vlastní klub. Nově by ale případně mohl vzniknout, například kdyby se ke čtyřem senátorům TOP 09 přidal také Jan Holásek (za KDH), kterého strana také podpořila.

Podle Balíka je možná i ta varianta, že senátoři za TOP 09 přestoupí do klubu ODS. Pokud by ale čtveřice senátorů v klubu STAN zůstala, byl by 29členný a klub ODS jen 22členný za předpokladu, že do něj vstoupí i Jaroslav Chalupský. Ten je po vítězství nad Milanem Štěchem prvním reprezentantem Svobodných v Senátu.