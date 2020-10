ANALÝZA: Strany, které patří k nejvíce poraženým. ČSSD a KSČM čelí ztrátě voličské přízně

V letošních volbách strana nezvítězila už ani v jednom kraji. A co víc, v několika krajích se sociální demokraté nedostali ani do zastupitelstva. S touto situací se bude muset strana vypořádat v pěti krajích. Vůbec nejhorším výsledkem voleb je podpora 2,16 procenta hlasů voličů v Libereckém kraji. Strana tak zůstala hluboko pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva. O něco lepších, i když ne dobrých, výsledků dosáhla ČSSD v Karlovarském (3,70 procenta hlasů) a Ústeckém (3,16 procenta hlasů) kraji. V druhém jmenovaném kraji je výsledek poznamenán i dohadováním o podobu kandidátky. Sociální demokraté se mezi sebou dostali do sporu. Část z nich preferovala společnou kandidátku s dalšími politickými subjekty pod názvem Lepší sever, ústředí strany však preferovalo kandidátku vlastní.

Oslabování strany je zřetelné i z výsledků krajských voleb. V roce 2008 strana zvítězila ve všech krajích. A to tak výrazně, že obsadili posty všech třinácti hejtmanů. O čtyři roky později už byla situace méně příznivá. Strana uspěla v devíti krajích, zbývající čtyři si rozdělili komunisté, ODS a Starostové pro Liberecký kraj. Udržela si nicméně deset hejtmanů. I když v Plzeňském kraji strana nevyhrála, hejtmanem zůstal sociální demokrat Milan Chovanec. A s nástupem hnutí ANO do voleb 2016 strana s růží v logu dokázala porazit všechny soupeře jen ve dvou krajích. Hejtmanů ale měla pět, když v rámci koaličního vyjednávání obešla hnutí Andreje Babiše.

„Je trošku absurdní, že někdo, kdo chtěl svého času jít s námi do koalice, nás teď žaluje. Asi to trochu vypovídá o struktuře a charakteru těch potenciálních spolupracovníků. Každopádně sociální demokracie si jako autonomní politická strana podala vlastní kandidátku a nechápu, proč by nám to měl politický konkurent zakazovat.“

V ostatních krajích byly výsledky už jen horší. V Moravskoslezském kraji strana postavila do čela kandidátky bývalého primátora Petra Kainara, ale ani to jí nepomohlo. I když v regionu mívala významné zastoupení a vyhrávala, dnes má jen necelou sedmiprocentní podporu. Po minulých volbách stál v čele Plzeňského kraje sociálnědemokratický hejtman Josef Bernard. Letos však mandát obhajoval na kandidátce hnutí STAN. Sociální demokraty tak vedl Ivo Grüner a získal podporu pouhých 5,85 procenta hlasů.

To se vyplatilo například hejtmanovi Pardubického kraje, kde sociální demokraté vytvořili koalici 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj. S 14,76 procenta hlasů tam strana uspěla celorepublikově nejvíce. Výsledkem je, že stávající členové krajské koalice již oznámili, že ve stejném složení povedou kraj i v dalších letech. Netolický se tak stane možná jediným sociálnědemokratickým hejtmanem. V koalici Spolu pro kraj kandidovali sociální demokraté i v Královéhradeckém kraji, výsledek 8,88 procenta hlasů znamená čtvrté místo a Jiří Štěpán jen těžko obhájí post hejtmana.

V Olomouckém kraji podpořilo stranu 4,82 procenta voličů. A ani to, že kandidovala v koalici, straně nepomohlo. Právě spolupráce s dalšími politickými subjekty se na základě výsledků ukazuje jako cesta, jak volby neprohrát zcela a možná i uspět.

Nejblíže vstupu do zastupitelstva byli sociální demokraté ve Středočeském a Olomouckém kraji. Ze Středočeského kraje pochází i předseda strany Hamáček, kandidátku vedl jeho spolužák ze školy a předseda krajské organizace strany Robin Povšík. Z tohoto pohledu se jedná o velmi nepříjemnou prohru, výsledek 4,52 procenta hlasů jistě nemůže být pro lídra strany uspokojivý.

Jaké jsou příčiny neúspěchu a jak dál?

Sociální demokracie je ve velmi obtížné pozici. Může spoléhat na to, že výsledky jsou pozitivně ovlivněny její účastí ve vládě. V posledních měsících Česko čelí epidemii a Hamáček dokáže upoutat pozornost svojí aktivní rolí ministra vnitra i šéfa Ústředního krizového štábu. Jeho červený svetr se stal i tématem stranické kampaně. Stejně tak byla viditelná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která představila několik podpůrných programů na pomoc lidem postiženým epidemií.

Na straně druhé právě vládní angažmá může být i přítěží. Jako výrazně menší koaliční partner ve vládě nedokáže dlouhodobě efektivně čelit tomu, aby si její zásluhy připisovalo hnutí ANO. Právě to se přeorientovalo z původně středopravicového hnutí na subjekt, kteří cílí na voliče starší a tradičně levicové. Ostatně ani ČSSD nebyla po sněmovních volbách jednotná v tom, zda do vlády vstupovat. Výsledky strany nejen v krajských volbách ukazují, že voliči stranu opouští. Sociální demokraté se před sněmovními volbami budou muset rozhodnout, co je pro ně výhodnější. ČSSD může zůstat ve vládě, prosazovat svůj program a současně riskovat, že všechny úspěchy i voliče jí bude přebírat hnutí ANO. Nebo se před sněmovními volbami osamostatnit.

O tom by se mohlo rozhodovat už v lednu. Stranu čeká volební sjezd, na kterém bude Jan Hamáček skládat spolustraníkům účty. I výsledky krajských voleb budou jistě jedním z kritérií, zda stranu povede do sněmovních voleb příští rok. Stojí před ní hrozba, že tak jak ztrácí pozice v krajích, mohla by se vytratit i ze sněmovny.

KSČM bez hejtmana i senátora

Komunisté jsou v podobné situaci jako sociální demokraté. I tato levicově zaměřená strana v několika posledních volbách ztrácí své voliče. Svoji pozici se proto snažila napravit. V krajích kandidovala samostatně, protože na politické scéně těžko hledá možné spojence.

Pokud se opět zaměříme na vývoj volebních úspěchů v krajských volbách, byla to právě KSČM, která v roce 2008 podporovala jednobarevné krajské vlády sociální demokracie. Svoji pozici vylepšila ve volbách následujících, v roce 2012 dokonce ve dvou krajích zvítězila. Dokázala se prosadit v Karlovarském a Ústeckém kraji. Na severu Čech dokonce obsadila post hejtmana, jímž se stal Oldřich Bubeníček. Ten na postu vydržel i v následujícím funkčním období po volbách v roce 2016, navzdory tomu, že v kraji vyhrálo hnutí ANO. Komunistům se tehdy nepodařilo zvítězit ani v jednom z krajů.

A letos je situace ještě horší. Strana nejenže nezvítězila v žádném z krajů, ale do naprosté většiny z nich se vůbec neprobojovala. Úspěch může slavit jen ve čtyřech krajích. Nejlépe sice dopadla opět v Ústeckém kraji, voličská podpora je ale velmi nízká. Komunisté oslovili jen 6,26 procenta hlasů a získali čtyři mandáty. To je o poznání méně oproti třinácti mandátům v roce 2016 a dvaceti mandátům v roce 2012.

Dál se KSČM podařilo uspět už jen v kraji Plzeňském (5,48 procenta hlasů), Moravskoslezském (5,89 procenta hlasů) a na Vysočině (5,26 procenta hlasů). Ve zbývajících krajích se jí nepodařilo mobilizovat dostatek voličů, aby překročila pětiprocentní hranici nutnou pro úspěch. Nejhoršího výsledku dosáhli komunisté v Libereckém kraji, volilo je 3,22 procenta voličů. Celková čísla hovoří jasně. Z 86 mandátů obhájila strana jen třináct. Také předseda komunistů Vojtěch Filip označil výsledek za vekou ztrátu a za zklamání. „Bude to pro nás nejkritičtější období,“ řekl Filip České televizi.

Strana od roku 2018 nemá zastoupení v Senátu a ani po těchto volbách nebude mít v horní komoře svého reprezentanta. Do druhého kola nepostoupil nikdo z 21 kandidátů, i když se o to snažily i výrazné dlouholeté osobnosti, jako například předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik, předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá či poslanec Daniel Pawlas.

Také komunistickou stranu čeká volební sjezd, a to už 28. listopadu. A i tam zřejmě bude volební neúspěch tématem debat. Otázkou tak je, zda Filip bude usilovat o obhajobu předsednické pozice, případně zda uspěje.

Po listopadovém sjezdu to může mít vliv i na celostátní politiku. Komunisté by mohli vyhodnotit, že podpora vládní koalice se jí nevyplácí, a dojde-li k větším změnám ve vedení strany, může se změnit i její přístup k vládě a k vlastním programovým prioritám.

Jisté je, že po neúspěších ve sněmovních, komunálních i krajských volbách strana oslabuje a ztrácí své zastoupení na všech úrovních politického systému.