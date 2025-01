V pátek začnou v Brně doplňovací volby do Senátu. Kandiduje šest lidí

V pátek 17. ledna ve 14 hodin začne první kolo doplňovacích voleb do Senátu v obvodu 60 – Brno-město. Nový senátor obsadí místo po Romanu Krausovi z ODS, který zemřel loni v říjnu. Kandiduje šest lidí. Novému senátorovi skončí mandát na podzim 2026.

Volit nového senátora budou lidé v obvodu 60 – Brno-město, do kterého spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever.

Doplňovací volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 17. ledna 2025 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 18. ledna 2025 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Hlasování je pouze ve volebním obvodu číslo 60. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

Poprvé k volbám s aplikací v mobilu

Hlasovací lístky pro doplňovací volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Voliči hlasovací lístky obdrželi do své poštovní schránky. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky.

Poprvé to bude možné i pomocí aplikace eDoklady v mobilu. Pro úřady městských částí, kde se volby konají, to znamenalo školení navíc. „Vzhledem k doplňovacím volbám jsme se museli připravovat dříve, než jsme původně předpokládali. Na našem úřadě se v listopadu uskutečnilo jednání se zástupci ministerstva vnitra a Digitální informační agentury za účasti zástupců 11 městských částí, kteří si tuto novinku jako první v republice vyzkouší u voleb,“ řekl tajemník úřadu městské části Brno-sever Michal Lipovský.

Pro radnici to znamená každou z pětačtyřiceti okrskových volebních komisí vybavit mobilním telefonem s nainstalovanou mobilní aplikací, prostřednictvím níž komise zkontroluje totožnost. „Komise budou muset mít k dispozici dva takové telefony z důvodu možného souběhu prokazování ve volební místnosti a v případech, kdy se zástupci komise vypraví k voliči s přenosnou volební schránkou,“ dodal tajemník.

Kandidáti

Číslo jedna na volebním lístku má za Moravské zemské hnutí jeho předseda, horolezec a majitel sportovní firmy zaměřené na lyžařské zájezdy Pavel Trčala. Ten přes deset let usiluje o vybudování sjezdovky v Brně. „Poskytla by možnost pro školy organizovat nenákladné kurzy, tréninkové zázemí pro sportovní kluby bez nutnosti dojíždět na hory, volnočasové vyžití mládeže či večerní lyžování. Součástí projektu by byla i běžkařská dráha,“ uvedl Trčala.

Jako nezávislý kandidát navržený Klubem angažovaných nestraníků (KAN) se s číslem dva o hlasy voličů uchází právník a politolog Milan Hamerský. „Nabízím voličům odbornost v řešení problémů z hlediska práva. Protože Senát má řešit právo, k čemuž mám předpoklady. Pak mám i nějaká ostrá témata, jako je uzákonění eutanazie nebo přímá volba starostů," sdělil Hamerský.