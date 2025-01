V Brně začaly doplňovací volby do Senátu

V Brně začalo první kolo doplňovacích voleb do Senátu. Do volebního obvodu spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever. Nový senátor obsadí místo po Romanu Krausovi z ODS, který zemřel loni na konci října. Poprvé bude možné prokázat totožnost voliče i pomocí aplikace eDoklady v mobilu.

Doplňovací volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 17. ledna 2025 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 18. ledna 2025 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebním obvodu číslo 60. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.

V doplňovacích volbách ve volebním obvodu 60 – Brno-město kandiduje šest lidí. Za Moravské zemské hnutí jeho předseda, horolezec a majitel sportovní firmy zaměřené na lyžařské zájezdy Pavel Trčala. Jako nezávislý kandidát navržený Klubem angažovaných nestraníků (KAN) se o hlasy voličů uchází právník a politolog Milan Hamerský.

Vládní strany, Piráti i Zelení podporují někdejšího senátora za KDU-ČSL Zdeňka Papouška navrženého ODS. Za koalici SPD, Trikolora, PRO kandiduje člen SPD, strážník a zastupitel Králova Pole Petr Koš.

Svého kandidáta má i Přísaha. Je jím bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka. Společnou kandidátkou ANO a SOCDEM je náměstkyně primátorky Karin Podivinská (ANO).