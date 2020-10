STAN má osobnosti na předsedu Senátu, chce ale vyslat signál soudržnosti komory

„Jednání začínají již zítra a měla by vést k tomu, že se s ostatními kluby domluvíme, jakým způsobem se o vedení Senátu rozdělíme,“ uvedl na tiskové konferenci Holeček. O nové podobě vedení Senátu bude za STAN jednat trojice Holeček, Horník a předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Drahoš

„O funkci předsedy Senátu budeme jednat. Rád bych zdůraznil, že ale nejde jenom o funkci předsedy, jsou tam i funkce místopředsedů, a protože Senát je zákonodárnou institucí, tak velmi důležitou roli hraje i vedení výborů. Tam jsme přesvědčení, že máme dle výsledků voleb výrazné posílení, jak u výborů, tak u komisí,“ přiblížil Drahoš.

Horník řekl, že klub STAN má několik výrazných osobností, které se mohou Vystrčilovi vyrovnat. Na druhou stranu je ale přesvědčen, že by Senát měl vyslat signál, že je sourodým celkem, schopným se domluvit a že je dobrou opozicí současné vládě, sněmovně i prezidentovi.

„Na této rovině udělal Miloš Vystrčil hodně práce v minulosti, vždycky k tomu měl podporu celého vedení Senátu. Co se týče té funkce, my chceme, aby nově zvolený předseda měl maximální podporu všech senátorů a senátorek,“ uvedl.

Drahoš na dotaz, zda se bude o funkci také ucházet, uvedl, že to závisí na vyjednávání klubu. „Této pozice se nezříkám,“ řekl.

Z výsledků voleb má klub radost

Výsledek voleb označil Holeček za velmi povzbuzující. STAN podle něj získal o mnoho mandátů víc, než hnutí čekalo. Hnutí STAN a SLK získaly dohromady jedenáct senátorů z 27 možných. Prosadilo se všech deset jejich finalistů a Linhart už v prvním kole voleb před týdnem. Nejsilnější frakci by měli mít podle výsledků voleb Starostové společně s TOP 09, a to 28 členů. Podle zvyklostí tak budou mít hlavní nárok na obsazení místa předsedy Senátu.

V klubu ODS by mělo být nejméně 21 senátorů. Klub KDU-ČSL by si měl zachovat dvanáct členů. Čtvrtou nejpočetnější frakcí by měl být i s pirátskými senátory sedmičlenný Klub pro liberální demokracii – Senátor 21. Klub ANO by měl být šestičlenný.

Početní složení frakcí ovšem ovlivní i to, zda se k nim po povolebních vyjednáváních připojí v případě zvolení některý ze zástupců menších uskupení.