Vakcína od Pfizeru zřejmě chrání i před novými mutacemi koronaviru, uklidňuje studie

„Předběžné výsledky studie neshledaly mezi porovnávanými případy nákazy novou variantou koronaviru a divokým typem žádný statisticky významný rozdíl v hospitalizacích a smrtnosti do 28 dnů od infikování,“ konstatuje studie.

Složitější je to u africké mutace. Existují totiž náznaky, že mutace 501.V2 lépe odolává protilátkám – a to by znamenalo, že proti ní bude hůře fungovat jak imunita získaná z prodělané infekce, tak i ta z vakcín. Tato otázka se nyní rozsáhle zkoumá, studie Pfizeru naznačuje, že alespoň jedna z vakcín by fungovat měla. mRNA vakcíny (příkladem jsou vakcíny od Pfizeru a Moderny) mají navíc zásadní výhodu oproti těm starším: dají se v horizontu týdnů na novou mutaci vylepšit.

Jsou už mutace v Česku?

Národní referenční laboratoř zatím v České republice neidentifikovala mutaci nového typu koronaviru, která se objevila v prosinci v Anglii, uvedl tento týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nakažlivější mutace se už prokázala například na Slovensku, v Německu, v Rakousku nebo ve Francii, ale také v USA nebo Japonsku. Podle studií ale nová mutace nezpůsobuje vážnější průběh nemoci.

Národní referenční laboratoř podle Blatného výskyt nové mutace v Česku nepotvrdila. Neznamená to ale, že by mohl vyloučit, že se v ČR vyskytuje. Z dosavadních vyšetření to ale nevyplývá, sdělil na základě dat od Barbory Mackové, jež od ledna vede laboratorní skupinu na ministerstvu zdravotnictví a zároveň působí jako vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ).