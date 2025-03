Prvními testy prošel nový lék proti HIV. Stačí ho užívat jednou ročně

Preventivní injekce proti viru HIV s roční účinností prošla první fází testování, oznámila americká farmaceutická společnost Gilead Sciences. Nová forma preventivního přípravku by se mohla stát nejdéle působící formou ochrany proti tomuto viru, jaká je nyní k dispozici. Vir HIV způsobuje nemoc AIDS.

Do testování látky lenakapavir se podle studie zveřejněné v odborném časopise Lancet zapojilo čtyřicet osob bez HIV. Po aplikaci injekce se podle vědců nedostavily žádné vážné vedlejší příznaky ani jiná zdravotní rizika. Látka se v tělech účastníků studie vyskytovala i po 56 týdnech. Testy nadějné léčivé látky tedy mohou pokračovat v další fázi, kdy se do studie bude moci zapojit větší množství lidí.

Lék podávaný jednou za rok by mohl pomoci snadněji zvládat třeba i situace, kdy dojde k výpadku financování nebo nějaké krizi, která by mohla způsobit výpadky zásobování.

„PrEP ve formě denních tablet je při boji proti HIV přelomová,“ uvedl podle BBC Richard Angell z britské charitativní organizace Terrence Higgins Trust. „Je úžasné vidět tyto první výsledky naznačující, že injekce PrEP by mohly mít účinnost až dvanáct měsíců. Musíme se nyní připravit na jejich zavedení,“ řekl Angell.

Vědecký tým vyvíjející látky proti HIV a jiným virům vede ve společnosti Gilead Sciences na pozici viceprezidenta pro virologii český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. V době pandemie covidu-19 se podílel na vývoji léku remdesivir. V roce 2020 se stal laureátem Mimořádné ceny Neuron pro nejlepší české vědce a vědkyně.

Ve světě je podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) virem HIV nakažených asi 39,9 milionu lidí. Cílem iniciativ WHO a přidružených institucí je ukončit pandemii viru do roku 2030, což zahrnuje i zlepšení přístupu k preventivním lékům jako PrEP.