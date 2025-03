Jaro letos začíná opět velmi brzy, vyrašily už habry

Takzvaný fenologický tým v tomto ústavu monitoruje rašení habrů i dalších dřevin a kvetení bylin nepřetržitě na stejných lokalitách 75 let. Poslední tři roky jsou podle výsledků mimořádné – a to nejen celkově, ale i v porovnání s předešlými dvaceti lety, které byly samy o sobě nadprůměrné.

Podle expertů je možné, že se vegetace probouzí brzy, navzdory oproti loňsku chladnější zimě, i kvůli poměrně vysoké teplotě půdy. Letos totiž na velké části území půda nepromrzla ani do hloubky deseti centimetrů. Většina záření pohlceného povrchem půdy tak neslouží k rozpouštění ledu v půdě, takže lze vidět rychlý nárůst teplot a prohřívání povrchu půdy.

Co je fenofáze

Odborníci uvedli, že díky dlouhodobým pozorováním takzvaných fenofází rostlin, ale například i kladení ptačích vajec, lze velmi dobře sledovat odezvu na růst teplot a dlouhodobě na pokračující klimatickou změnu. Termíny sledovaných fenofází nastávají čím dál dříve. „Jejich posun není lokální záležitostí, ale jevem v celé střední Evropě. Z různých zahraničních studií je zřejmé, že se jedná prakticky o celosvětový trend,“ uvedla Lenka Bartošová, která se fenologií zabývá.

Meruňky v problémech

Oproti loňskému roku je některé kvetení zpožděné. Například loni touto dobou už kvetly meruňky: stalo se to právě 11. března a šlo o vůbec nejranější kvetení v dějinách pozorování, tedy od roku 1961. Do té doby kvetlo toto ovoce nejdřív 13. března, oba tyto případy jsou jediné, kdy se to stalo v první polovině března.