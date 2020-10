Klíčový parametr pandemie covidu-19: rozptylové číslo je mnohem důležitější než reprodukční

Jednou z hodnot, která se pro měření rychlosti šíření nového koronaviru používaná nejčastěji, je takzvané reprodukční číslo neboli R0 (er nula). To udává, kolik dalších osob nakazí průměrně jeden nakažený člověk. WHO na začátku pandemie odhadovala, že u covidu se pohybuje kolem 2,2, v současné době to vypadá spíš na mnohem vyšší hodnotu –⁠ 3,6 až 4,5 . Různá opatření mohou tuto hodnotu snižovat, pokud se pohybuje nad jedna, pak počet nakažených roste, je-li pod jedna, pak množství infikovaných klesá.

Když vejde do baru normální člověk, průměrný majetek lidí v místnosti zůstane pořád stejný. Když tam ale vstoupí Jeff Bezos, majitel firmy Amazon, najednou stoupne průměrný majetek návštěvníků o miliardu dolarů. A podobné je to s covidem-19. Průměrné hodnoty jsou v jeho poznání mnohdy zavádějící, tato nemoc má totiž celou řadu vlastností, které se při průměrování snadno ztratí.

Velmi podobná čísla uvádějí i další výzkumy : podle současného stavu poznání nemoci to vypadá, že reálně virus šíří jen asi 10 až 20 procent nakažených a spousta ostatních ke zhoršování situace vlastně vůbec nepřispívá. Že je to velmi pravděpodobné, naznačuje i chování ostatních smrtících koronavirů –⁠ jak SARS, tak i MERS se šířily převážně při incidentech, kde se vždy nakazilo velké množství lidí najednou.

Přesnou hodnotu k u covidu zatím vědci neznají, respektive její hodnoty se liší v různých modelech. Zpočátku se epidemiologové domnívali, že je o něco vyšší než u MERS a SARS, ale nejnovější studie ukazují, že je výrazně nižší.

Například červencová práce mezinárodního vědeckého týmu odhaduje hodnotu k nového koronaviru na 0,1 –⁠ a to ukazuje, že šíření v clusterech je pro něj zásadní: „Asi 10 procent nakažených je zodpovědných za 80 procent šíření,“ uvedl pro časopis Science jeden z autorů studie Adam Kucharski.

Nízká hodnota čísla k ale také znamená, že se nedá příliš spoléhat na oblíbené reprodukční číslo. Ani hodnota pod 1 totiž nemusí znamenat, že neexistuje nějaký skrytý a přitom rozsáhlý cluster, který už nemoc explozivně šíří dál.

Japonská zkušenost

Této nerovnoměrnosti se věnoval americký časopis The Atlantic, který kontaktoval japonského epidemiologa Hitošiho Ošitaniho. Podle něj se v Japonsku díky zkušenostem s jinými pandemiemi právě na tento aspekt covidu od počátku soustředili.

Popsal to na metafoře s lesem: zatímco v západním světě se epidemiologové soustředí při pozorování lesa na jednotlivé stromy, Japonci studují jejich skupinky (clustery). Jinde se pro stromy les ztratil, ale japonská metoda zatím fungovala velmi dobře.

Podle Ošitamiho je zapotřebí pro kontrolu pandemie zabránit vzniku superpřenosů, ale nejprve je zapotřebí zjistit, co mají společného a jak tento proces vlastně funguje.

Bohužel, u viru SARS-CoV-2 se to zatím přesně neví. Existuje ale již řada náznaků. Je možné, že někteří lidé jsou svou anatomií nebo genetikou lépe disponováni k tomu, aby částečky viru šířili ve větším množství. Je také možné, že nějaká doba nákazy je pro šíření nejvíce pravděpodobná, roli může hrát věk šiřitele nebo prostředí a činnost, která v něm probíhá. A samozřejmě vliv mohou mít i různé mutace viru a další faktory.

Řada studií se shoduje na tom, že klíčové podmínky pro superpřenosy jsou:

velká koncentrace lidí po delší dobu

špatně větrané vnitřní prostory

hlasitá komunikace/zpěv v nich

lidé bez obličeje zakrytého rouškami nebo respirátory

To dělá obzvláště rizikovými nejrůznější společenské akce, jako jsou například svatby, pohřby nebo právě sborový zpět, ale také restaurace nebo bary, kde kvůli hluku lidé musí mluvit hlasitěji a naklánět se blíž k sobě.

Tato prostředí jsou tedy zodpovědná za většinu superpřenosů, které zase zrychlují zásadním způsobem šíření nemoci ve společnosti. A právě proto během druhé podzimní vlny epidemiologická opatření v řadě zemí, včetně České republiky, míří ke kontrole takových míst i lidské aktivity, jež se zde odehrává.

Opačné trasování

Tyto vlastnosti šíření viru mají také zásadní dopad pro trasování nemocných. V současné době se trasují především kontakty, které člověk mohl nakazit; ještě důležitější je ale třeba podle německého virologa Christiana Drostena trasovat, od koho se člověk nakazil. Právě to totiž může pomoci rychle a účinně odhalit místo, kde došlo k superpřenosu.

Drosten dokonce navrhuje, aby si lidé z tohoto důvodu vedli jakési koronadeníčky, kde by si zaznamenávali každý den večer své potenciálně rizikové kontakty –⁠ trvá to jen pár minut denně, ale hygienikům by to mohlo extrémně pomoci s trasováním původců nákazy, a tedy i k odhalení celých clusterů.

V České republice se například podařilo hygienikům rychle najít pražský cluster v klubu Techtle Mechtle. Nakazilo se v něm 68 přítomných a celkem měl cluster několik stovek nakažených lidí.