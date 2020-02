V Jižní Koreji je přes tisíc nemocných koronavirem, v části Japonska se zavřou školy

Podle agentury AP je velká část nově nakažených v Jižní Koreji spojována s jedním kostelem v Tegu. Mezi členy tamějšího náboženského hnutí infekci zřejmě roznesla 61letá žena.

Mezi pozitivně testované přibyl také americký voják. Třiadvacetiletý muž, který slouží na základně Camp Carroll poblíž Tegu, je nyní v karanténě mimo základnu. Na osmnáct případů nákazy novým koronavirem se podle AP již vyskytlo také v jihokorejské armádě.

Čínské úřady ve středu podle státní televize CCTV umístily do karantény 94 pasažérů letadla ze Soulu do Nankingu. Učinily tak poté, co tři z cestujících vykazovali příznaky horečky. Žádný z čínských turistů, které zachvátily vysoké teploty, neměl jakékoliv vazby na čínskou provincii Chu-pej či město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit.