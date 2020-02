Češi by neměli jezdit do oblastí zasažených koronavirem, varuje ministerstvo. Co je v Itálii může čekat?

Problém je podle Řezáče to, že v zimních měsících mají lidé větší tendenci být v uzavřených místnostech a to nahrává přenosu mezi nimi. V zahraničí může jít o hostince, hotely, kde bývá na malém prostoru hodně lidí, dále kina, koncerty, sportovní utkání či veřejná doprava. Zimní měsíce navíc oslabují obranyschopnost lidského organismu bránit se infekcím. Obecně tak přibývá respiračních onemocnění.

Tuzemští autobusoví dopravci, kteří nabízejí pravidelné spoje do Itálie, zavádějí kvůli šíření koronaviru v zemi preventivní opatření na svých linkách. Posádky jsou například vybaveny větším množstvím dezinfekčních prostředků, zvyšují také informovanost pracovníků i cestujících o situaci. Spoje zatím neruší. Vyplývá to z informací mluvčích dopravních společností. Dopravci se budou především řídit pokyny českých i zahraničních úřadů. Situace se podle firem zatím výrazněji neprojevila ani při prodejích a rezervacích jízdenek. Může se však v dalších dnech měnit.

Na několik hodin pak rakouští policisté zastavili v pondělí 24. února večer autobus s Čechy, Slováky a Maďary na palubě kvůli podezření, že se cestující nakazili novým typem koronaviru. Podle agentury APA, která o případu v úterý informovala, se jednalo o slovenský autobus. Záběry, které zveřejnil místní zpravodajský server, ukazují, že jde o autobus společnosti Regiojet. Po důkladné kontrole mohl autobus před půlnocí pokračovat na cestě do Maďarska. Autobus byl podle agentury APA na cestě ze Španělska přes severní Itálii do Budapešti. Rakouští policisté jej zastavili u Allhamingu jižně od Lince. K autobusu dorazili kromě policistů také hasiči a zdravotníci.

Zatím se objevilo několik případů, kdy některé státy omezily spojení s Itálií. Například Rakousko dočasně zastavilo příjezdy vlaků z a do Itálie poté, co se na palubě jednoho z vlaků objevil pacient s podezřením na nákazu. Přerušení v dopravě trvalo několik hodin, poté byl provoz opět obnoven.

Když se kvůli koronaviru rozhodnu zrušit zájezd s cestovní kanceláří, mám nárok na vrácení peněz?

České cestovní kanceláře zájezdy mimo zasažené oblasti v Itálii neruší, zimní střediska podle nich fungují bez omezení. Jejich čeští klienti odjezdy například na lyže většinou nemění. V případě zrušení zájezdu ze strany klientů by cestovní kanceláře postupovaly podle svých všeobecných smluvních podmínek.

Výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber v pondělí 24. února uvedl, že v současné době prakticky nesměřují do postižených oblastí organizované zájezdy. V případě rušení konkrétních zájezdů ze strany cestovních kanceláří si mohou klienti například domluvit výměnu za jiný zájezd. Pokud ne, vrací cestovní kancelář bez zbytečného odkladu peníze, řekl Veber. V praxi to většinou znamená během jednoho týdne.

Pokud by klient zrušil zájezd, musí počítat se všeobecnými podmínkami, „které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu“. Cestovní kancelář má pak právo požadovat příslušné storno poplatky. „U nás není arbitr, který by rozhodl, že by Češi neměli cestovat. Používá se doporučení ministerstva zahraničních věcí,“ řekl Veber. Jen pokud by se virus objevil v konkrétním středisku, kam zájezd směruje, situace by se podle něho asi změnila.

Častěji než v předchozích letech však Češi vyčkávají s rezervací dovolené na léto. Itálie u českých turistů patří k dlouhodobě nejoblíbenějším destinacím. Předloni byla po Chorvatsku a Slovensku třetí nejnavštěvovanější zahraniční zemí.

Nabídku na vrácení peněz oznámily italské dráhy Trenitalia. Lidé mohou zrušit naplánovanou cestu do postižených oblastí a mohou očekávat vrácení peněz.

Jak postupovat, pokud budu v Itálii potřebovat vyhledat lékařskou péči?

V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení. V případě příznaků nákazy je nutno omezit kontakty s jinými lidmi.

Doporučuje se také neprodleně kontaktovat nouzovou linku italského ministerstva zdravotnictví: (+39) 1500. Severní Itálie rovněž vytvořila nouzové linky pro jednotlivé regiony – Lombardie: (+39) 800 89 45 45, Piemont: (+39) 800 333 444 či Benátsko: (+39) 800 462 340.

Kde zjistím informace o aktuální situaci s koronavirem v Itálii?

Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500, další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it.

V případě nouze je možno volat pohotovostní linku Generálního konzulátu České republiky v Miláně: +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví České republiky v Římě: +39 335 310 450.

Tuzemské ministerstvo zahraničí doporučuje cestujícím registraci v aplikaci drozd: https://drozd.mzv.cz, která umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit.