Koronavirus už má skoro pět set obětí. Kvůli nákaze na palubě budou v karanténě tisíce lidí z japonské lodi

Tři z nakažených na lodi jsou japonské národnosti. Tamní úřady se po následujících 14 dní rozhodly držet v karanténě všech 3711 lidí na palubě, píší agentury Reuters a AFP.

Na šíření nemoci na plavidle Diamond Princess pojaly úřady podezření poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, co na lodi pobýval. Lékaři nejprve všechny cestující i členy posádky vyšetřili a pro další testy vyčlenili 273 lidí. Nákaza se potvrdila u deseti z nich, zdravotníci je společně s pobřežní stráží převezli na pevninu do nemocnic. U žádného z nich nemá nemoc závažný průběh.

Kvůli obavám z koronaviru, které se nakonec nepotvrdily, musela na konci ledna zůstat několik hodin v karanténě loď v italském přístavu Civitavecchia severně od Říma. Podezření na koronavirus panovalo u dvou čínských pasažérů.

Onemocnění zatím mimo Čínu podlehl jeden člověk v Hongkongu a jeden na Filipínách. Na virus umírají převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím, uvedly čínské úřady. Z dosavadních obětí jich 80 procent bylo starších 60 let a přes 75 procent jich mělo další zdravotní problémy.

Skokový nárůst v počtu nemocných se dá připsat důkladnějším kontrolám čínských zdravotníků, kteří často započítají i pacienty s mírnějšími projevy nemoci, myslí si podle agentury AP odborník WHO David Heyman.