Tři klíčové parametry pandemie v Česku: 80 tisíc nakažených měsíčně, reprodukční číslo 1,6 a až 20 procent pozitivních nálezů

Během prázdnin se podle Duška reprodukční číslo nezveřejňovalo proto, že to nemělo smysl – epidemie v průběhu července byla na našem území prakticky neviditelná a existovala jen v několika poměrně jasně popsantelných ohraničených clusterech – neboli skupinách. Od začátku září, zřejmě v souvislosti s návratem k běžnému životu, opětovnému fungování škol, ale také importům ze zahraničí, se nemoc začala šířit po celém území republiky, a to ještě rychleji než na jaře.

Současná opatření mají podle profesora Duška za cíl snížit množství nákaz – ať už tím, že se nebude setkávat takové množství lidí na jednom nevhodném místě (až polovina případů nákazy se podle zahraničních studií odehraje právě v takových podmínkách, kdy se na jedné akci nakazí desítky až stovky osob), nebo že virus narazí na bariéru – tu mohou tvořit roušky, správně umyté ruce, anebo větší vzdálenost mezi lidmi, kterou není virus schopný překonat.

Stejně vlastně funguje i testování a trasování: pokud se podaří včas nakaženého odhalit a prokázat, že je opravdu infekční, tak stihne nakazit mnohem méně dalších lidí. Právě proto se neustále zvyšují kapacity jak na množství testů, tak i u hygieniků. A pomoci může také aplikace, jako je nová verze e-roušky – ta zase člověka varuje před nakaženým a on tak může upravit své chování, aby nebyl rizikovým pro ostatní.

Procento pozitivních testů

Ze čtvrteční prezentace profesora Duška a jeho kolegů také vyplynulo, že testy odhalují značně vysoké procento pozitivních případů. A nejde jen o denní data: přesvědčivě to prokazují především grafy ukazující průměr pozitivních případů za sedm dní. Na nich je vidět, že nakažených je asi 10,4 procenta.

Světová zdravotnická organizace přitom uvádí, že pokud je odhalených případů do deseti procent, tak je epidemie v zemi pod kontrolou, je-li toto číslo vyšší, pak by země měla dávat pozor a rychle se snažit přijít s opatřeními, která by šíření zpomalila.

Na čtvrteční prezentaci ale profesor Dušek ukázal další graf – na něm bylo vidět, kolik je pozitivních případů, pokud se očistí od povinných druhých testů; ty už totiž většinou bývají jen negativní. A jejich množství se pohybuje v některých dnech dokonce kolem 20 procent, což naznačuje, jak rychlé je šíření nemoci a také, že hygienikům může množství dalších případů nákazy uniknout.