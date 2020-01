Protest ohněm. Osud Jana Palacha se ve východním bloku opakoval nejméně padesátkrát

Jméno Jana Palacha a částečně i jména jeho některých následovníků Jana Zajíce nebo Evžena Plocka pronikla už na sklonku šedesátých let do širšího povědomí. I přes vzrůstající cenzuru o nich tehdy informovaly sdělovací prostředky.

„Forma protestu byla velmi jednoduchá, ale svou drastičností zároveň apelovala takovým způsobem, že tady se stala velmi rozšířenou. Postupně se z Vietnamu rozšířila do dalších asijských států a posléze do celého světa,“ dodává historik.

„Toho člověka vykreslili jako mírového aktivistu, který přijel do Moskvy, aby nabídl pomoc vietnamským soudruhům v jejich boji s americkým imperialismem, a když mu řekly sovětské úřady, že žádní sovětští vojáci ve Vietnamu nebojují, tak šel a zapálil se, aby pomohl vietnamským komunistům takovým demonstrativním způsobem. To, že si nevybral zrovna americkou ambasádu, ale sídlo KGB, už nevysvětlovaly,“ řekl historik Blažek.

Smrt v Kyjevě

„Zajímavou osobností pro Čechy je Vasyl Makuch,“ doplňuje Rita Kindlerová. V sovětských lágrech strávil deset let a dalších pět žil ve vyhnanství, protože i když pocházel z Ukrajiny, úřady ho po propuštění nutily žít na východě. Upálil se 5. listopadu 1968 na hlavním bulváru Khreshchatyku v Kyjevě.

„Vlak odjížděl. Vyskočil na poslední schod posledního vagonu. Byla jsem celá zmatená, nerozloučili jsme se, neobjali se, jako vždy. Dokud byl ale ten vlak vidět, až do zatáčky Lvovského nádraží, tak mi mával. Bylo to naposledy, kdy jsem ho ve Lvově viděla,“ vzpomíná na něj jeho neteř Jaroslava Osmilovska.

Podle svědků měl být tento protest právě proti rusifikaci Ukrajiny a kromě jiného také proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vasyla Makucha nyní připomíná lávka v pražských Vršovicích.

Oheň v Kaunasu a Budapešti

Velký ohlas měl také čin Romase Kalanty v roce 1972 v litevském Kaunasu. Devatenáctiletý mladík miloval hippies, nosil dlouhé vlasy a historik Blažek věří, že jeho vzorem určitě byl Jan Palach; během jeho pražského pohřbu v Kaunasu vypukly dvoudenní nepokoje, které sovětská milice brutálně potlačila a zatkla několik stovek lidí.

V polovině května 1972 se Romas Kalanta na protest proti totalitě upálil před kaunaským divadlem a před činem si do svého zápisníku napsal: „Z mé smrti obviňte totalitní režim.“

Přímo v den, kdy v Praze zemřel Jan Palach, vzplála další živá pochodeň. V maďarské Budapešti se zapálil šestnáctiletý učeň Sándor Bauer. „Oproti vrstevníkům vynikal velkým zájmem o historii, psal básně. Byl to kluk, který miloval rockovou hudbu. Zvláštní citlivost je poměrně častá i u ostatních případů,“ doplňuje Blažek.

„Zemřel v nemocnici po několika dnech, dokonce ho ještě zatkli na lůžku. Když se ho ptali, proč to udělal, on znovu zopakoval, že to udělal kvůli tomu, že protestuje proti okupaci Československa a chce podpořit svého českého bratra,“ říká historik. Bauerův případ maďarští komunisté před veřejností tajili – to byla ostatně strategie všech režimů v Sovětském bloku.