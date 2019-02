Když po Palachovi přišlo jen ticho, stal se další pochodní. Před 50 lety se upálil student Jan Zajíc

To ticho řve ze mě.

Praha teď skutečně dotýká se hvězd.

Svou bolestí, co zatíná ruku v pěst.

Ticho rve uši.

Všichni to vědí a mlčí!

Ústa jim zacpal strach ze života i smrti.

Je leden 69.

I láska bolí.

Proto pláču…