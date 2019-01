Ani upálení Jana Palacha národ nevyburcovalo. A tak to zkusili další...

Zajíc patřil na střední škole mezi nadané studenty a během období Pražského jara s nadšením podporoval uvolnění ve společnosti. Na mítincích v šumperské průmyslovce patřil k hlavním diskutérům. Po srpnové okupaci ovšem těžce nesl ustrašenost a letargii, do níž se začala společnost propadat.

Jan Zajíc byl mezi těmi, kteří v lednu 1969 drželi u sochy sv. Václava na Václavském náměstí hladovku na podporu Palachových požadavků, a sám se zúčastnil také Palachova pohřbu. Ten se pro něj stal nejsilnějším impulzem k sebeupálení. Když se vrátil do Šumperku, řekl kamarádům, že bude pokračovat v boji a stane se pochodní číslo dvě.

Jeho bratr Jaroslav ale po letech vzpomínal, že doma o tom nevěděli – jeho čin by se mu jinak snažili rozmluvit: „Mamince snad něco takového naznačil, ale to víte – byla to zjitřená doba, období všeobecné hrůzy po protestu Jana Palacha, a bratr byl mladý člověk – bylo mu 19 let, tak tomu rodina asi nevěnovala takovou pozornost, jakou by tomu věnovat mohla, a my jsme si to později vyčítali.“