Jaroslav Zajíc: Bratrovi bych upálení rozmlouval, šlo o extrémní protest

Jak se k vám tehdy lidé chovali? Změnilo se chování vůči vám?

„Velmi se změnilo, ale zase ne u všech. Na druhé straně byli lidé, se kterými jsme se seznámili kvůli tomuto činu a ta přátelství trvají dodnes.“

Jan Zajíc byl tehdy na protestní hladovce po smrti Jana Palacha. Když se vrátil, mluvil o tom, že hodlá něco takového udělat?

„S námi jako se sourozenci ne. Mamince snad něco takového naznačil, ale to víte – bylo to zjitřená doba, období všeobecné hrůzy po protestu Jana Palacha, a bratr byl mladý člověk – bylo mu 19 let, tak tomu rodina asi nevěnovala takovou pozornost, jakou by tomu věnovat mohla, a my jsme si to později vyčítali.“

Rozmluvil byste mu to, kdybyste mohl?

„Samozřejmě, ano. Byl to extrémní protest proti extrémní životní situaci. Já možná sdílím jiný názor, ale myslím si, že ten protest mohl být méně extrémní. Mohl být jiný.“

Dovolte mi malý komentář, že v zásadě jeho čin ve výsledku způsobil dobro. Vy jste konec konců o tom také mluvil, že se mohl podílet na tom, co se stalo v roce 1989. I přesto byste mu to rozmlouval?

„Ano.“