Skupina vědců zpochybňuje výzkumy o množství mikroplastů v lidském těle


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24, Guardian, ČTK, Nature Medicine

Mikroplastů je už na Zemi tolik, že se nedá pořádně říct, jak moc jich je – tak se dají shrnout výsledky několika studií, které vyšly v poslední době. Na základě důkladných analýz jejich autoři zpochybňují předchozí výzkumy, které popisovaly, kolik mikroplastů (a nanoplastů) se nachází v lidských tkáních.

Podle části vědců mohou být výsledky těchto studií zkreslené vnější kontaminací vzorků nebo metodickými chybami, které vedou k falešně pozitivním nálezům. O pochybnostech kolem těchto studií informoval deník The Guardian. Předmětem diskuse jsou podle jeho analýzy hlavně práce, které identifikovaly plastové částice v mozku, varlatech, placentách či tepnách.

Největší pozornost vzbudila zejména studie, která vyšla před rokem v odborném časopise Nature Medicine. Popisovala rostoucí trend výskytu plastových částeček v mozkové tkáni u pitevních vzorků z let 1997 až 2024. Česká televize o výzkumu informovala v tomto článku:

Koncentrace mikroplastů v lidském mozku i játrech roste
Ilustrační foto

Vážné pochybnosti

Skupina kritiků už loni v listopadu upozornila na zásadní metodologické nedostatky této analýzy, která je podle nich sužovaná řadou problémů. „Studie se podle všeho potýká s metodologickými problémy, jako je omezená kontrola kontaminace a chybějící validační kroky, což může ovlivnit spolehlivost uváděných koncentrací,“ uvedli v otevřeném dopise v žurnálu Nature vědci.

„Ten článek o mikroplastech v mozku je vtip,“ řekl Dušan Materič z Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí v Německu, jeden z autorů dopisu. „Ví se, že tuk vytváří falešně pozitivní výsledky pro polyethylen. A mozek je tvořený přibližně z šedesáti procent tukem,“ upozornil.

Materič a jeho kolegové naznačili, že možným vysvětlením zvýšeného výskytu plastů v mozku by tak mohla být spíše než koncentrace mikroplastů rostoucí míra obezity. „Ta práce je opravdu špatná a je velmi snadno vysvětlitelné, proč je chybná,“ dodal Materič s tím, že podle něj existují vážné pochybnosti o více než polovině velmi vlivných prací informujících o mikroplastech v biologické tkáni.

Mikroplasty a infarkt

Kritice čelí i výzkum spojující nanoplasty v krčních tepnách s vyšším rizikem infarktu. Podle kritiků autoři studie neprovedli testy takzvaných slepých vzorků přímo na operačních sálech. Tyto slepé vzorky přitom slouží k vyloučení kontaminace z okolního prostředí, například z plastových pomůcek nebo vzduchu. Plast a jeho částečky jsou jednoduše tak všudypřítomné, že se dá jen těžko zabránit tomu, aby se nedostaly například z používaných nástrojů i do vzorků.

Odborníci zdůrazňují, že měření množství mikroplastů v pevných tkáních je mimořádně složité. „Je to stále velmi mladý obor. U pevných tkání je potíž v tom, že se vzorky obvykle odebírají na operačním sále, který je neustále plný plastů,“ vysvětlila profesorka Marja Lamoreeová ze Svobodné univerzity v Amsterdamu.

Delfíni ve volné přírodě zřejmě vdechují mikroplasty, varuje studie
Ilustrační foto – delfíni

Zlepšení kvality měření množství mikroplastů a nanoplastů v lidském těle je podle vědců zásadní. Nekvalitní důkazy podle nich mohou vést k šíření poplašných zpráv a také mohou automaticky snižovat důvěryhodnost kvalitních výzkumů.

Materič dodal, že nekvalitní studie by mohly pomoci lobbistům plastikářského průmyslu zlehčovat známá rizika znečištění životního prostředí plasty. Frederic Béen z Amsterdamské univerzity ale pro Guardian uvedl, že se metody měření plastových částic v těle rychle zlepšují. „Myslím, že je stále méně pochyb o tom, že mikro a nano plasty v tkáních jsou. Výzvou zůstává zjistit, kolik přesně,“ uvedl na závěr.

Od padesátých let minulého století se výroba plastů zvýšila 200krát a do roku 2060 se má téměř ztrojnásobit na více než miliardu tun vyrobeného plastu ročně. Tato masivní výroba s sebou nese drtivé následky: plastový odpad v celkovém objemu osm miliard tun dnes zamořuje planetu od vrcholu Mount Everestu až po nejhlubší oceánské příkopy.

Mikroplasty se staly součástí oblaků. Může to ovlivňovat počasí, varuje studie
Ilustrační foto

Skupina vědců zpochybňuje výzkumy o množství mikroplastů v lidském těle

Mikroplastů je už na Zemi tolik, že se nedá pořádně říct, jak moc jich je – tak se dají shrnout výsledky několika studií, které vyšly v poslední době. Na základě důkladných analýz jejich autoři zpochybňují předchozí výzkumy, které popisovaly, kolik mikroplastů (a nanoplastů) se nachází v lidských tkáních.
Komunisté před 55 lety normalizovali poměry. Pomocí lží i vražd

Zpátky k normálu – to byl cíl komunistů po srpnové okupaci v roce 1968. Rozjitřená společnost, která doufala ve změnu, se měla vrátit do doby před obrodným procesem (pražským jarem), takzvaně se normalizovat. Komunisté ale potřebovali vysvětlit a před lidmi obhájit vojenskou invazi z 21. srpna 1968. Posloužit k tomu měl oficiální dokument, který vyšel před 55 lety, byl plný lží a invazi nazýval „bratrskou pomocí“. Vtloukat do hlavy si ho měly i děti ve školách.
Umělá inteligence zabíjí tu dětskou, varuje výzkum

V této fázi vývoje převažují rizika využívání generativní umělé inteligence (AI) ve vzdělávání nad výhodami, říkají američtí autoři studie Centra pro univerzální vzdělávání Brookings Institution. Takzvaní chatboti dětem pomáhají s referáty, úkoly a učením, současně jim toho ale podle průzkumu až příliš mnoho berou.
Švýcarská nemocnice vyrábí metry umělé kůže pro popálené při požáru

Po požáru ve švýcarském zimním středisku Crans-Montana, kde při silvestrovských oslavách zahynulo čtyřicet lidí, 116 utrpělo zranění a desítky jsou stále hospitalizovány, pracuje laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice kantonu Vaud na plné obrátky. Pokouší se pomoci zachránit pacienty s rozsáhlými popáleninami. Speciální zařízení v obci Epalinges nedaleko Lausanne je totiž jediné svého druhu v Evropě.
Pouštní národy lovily žraloky už v době kamenné, ukázal český výzkum

Pravěcí obyvatelé jihu Arábie se už před zhruba sedmi tisíci lety ve velké míře živili mořskými zdroji a troufli si i na tak velkou kořist, jako byli žraloci, vyplývá z výzkumu týmu Archeologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Ten v Ománu objevil nejstarší megalitický kolektivní hrob v jižní Arábii.
Posádka mise Crew-11 se vrátila z ISS kvůli zdraví jednoho z astronautů

V Tichém oceánu dopoledne středoevropského času přistála kosmická loď s čtyřčlennou posádkou NASA. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se vrátila o čtyři měsíce dřív, než bylo v plánu, kvůli zdravotnímu stavu jednoho z astronautů.
Od ISS se na Zemi předčasně vrací loď Dragon kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se ve středu odpoutala kosmická loď Dragon se čtyřmi astronauty, které americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) stahuje předčasně z mise kvůli zdravotnímu stavu jednoho z nich. Přistání lodě na Zemi se očekává ve čtvrtek okolo 9:40 SEČ. Podle zdravotního ředitele NASA Jamese Polka nejde o nouzovou evakuaci.
Rok 2025 byl po předchozích dvou letech nejteplejším v historii měření

Rok 2025 byl třetím nejteplejším rokem v historii měření. Průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně Celsia) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně Celsia chladnějším než rok 2024, který byl vůbec nejteplejším rokem v historii měření. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních jedenáct let bylo zároveň nejteplejších v historii měření.
