Máme svatý grál v boji proti virům, oznámili vědci z Hongkongu

Vědci z Hongkongu oznámili, že dospěli k přelomu v léčbě nakažlivých onemocnění. S úspěchem otestovali chemickou látku AM580, která by měla být schopná útoku na samotnou podstatu toho, co dělá virus virem. Otevřela se tak cesta k medikamentu, který by posloužil k širokému úderu proti virovým onemocněním - namísto úžeji cílených vakcín.