Firmy vyhlížejí, zda Trump zavede další cla. Část by mohla přesunout výrobu

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Řada českých podniků po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu už předpokládá, že dojde k uvalení nových cel, případně zvýšení těch aktuálně platných. Pro evropskou ekonomiku by to podle nich byl problém. Některé firmy pak přiznávají, že by v takovém případě přemístily výrobu právě do Spojených států.

Ve firmě Linet vyrobí každým rokem asi sto tisíc polohovacích lůžek. Skoro desetinu pro nemocnice ve Spojených státech. Trumpovy výroky o clech proto sledují. Pokud by je zavedl, dodávat z Česka na americký trh by se jim mohlo přestat vyplácet. „Při uvalení těch nejvyšších cel by se jednalo třeba i o to, že bychom některé výrobky a jejich kompletní výrobu převedli do Spojených států,“ přiznává výkonný ředitel společnosti Tomáš Kolář. Pro firmu pracují na celém světě zhruba dva tisíce lidí, z toho asi polovina přímo v tuzemsku. Kolář doplnil, že objem produkce, který by se přesunul do USA, by se v Evropě zkrátka nevyrobil a ve výrobní části společnosti by v takovém případě přišla o práci zhruba desetina zaměstnanců.

Uvalení cel by podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) byl problém pro celou evropskou ekonomiku. I proto se podle něj Česko musí soustředit také na jiné trhy. „Jsou dva rozměry – co Donald Trump říká a co dělá. Počkejme na to, co bude dělat. Každopádně se sami snažíme rozvíjet naši ekonomickou, průmyslovou spolupráci po celém světě,“ uvedl Vlček. Prostor pro vyrovnání Cla by podle předpokladů měla nejvíce dopadnout na automobilový průmysl. Kromě samotných automobilek i na jejich dodavatele. „Evropská unie uvaluje například na osobní vozy z USA vyšší clo než Spojené státy na evropské automobily. Takže prostor pro vyrovnání skutečně je. Myslím, že Trump se o něčem takovém bude chtít s Evropou velmi rychle bavit,“ míní viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Tuzemské firmy do USA měsíčně vyvezou výrobky v průměru za 12,5 miliardy korun. Přímo klíčovým je tamní trh pro české zbrojovky. Ty na něj zároveň expandují – třeba holding Czechoslovak Group tam loni za více než 53 miliard převzal skupinu Kinetic sdružující výrobce munice. Už předtím Česká zbrojovka koupila firmu Colt. „Pokud by došlo k uvalení dovozních cel, tak krátkodobě to naší výrobě v USA pomůže. Ale vzhledem k tomu, že jsme globální skupina, tak se můžeme obávat toho, že by situace eskalovala, a pak nevíme, kde jinde se může toto našeho byznysu dotknout i negativně,“ podotýká mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek.