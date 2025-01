Vědci z MIT vymysleli nový způsob výroby čpavku. Práci odvede „továrna Země“

Bez čpavku by neexistovala moderní civilizace. Je klíčový v dusíkatých hnojivech pro moderní zemědělství, bez něj by se nedalo nasytit lidstvo. Teď skupina vědců z prestižní americké univerzity MIT vymyslela způsob, jak ho vyrábět bez elektřiny a mnohem ekologičtěji.

Když se řekne čpavek, asi se většině lidí vybaví jen cosi, co nevábně čpí. Jenže tento bezbarvý štiplavý plyn, zvaný též amoniak, je zcela klíčový pro přežití lidstva v jeho současné podobě: právě on je totiž základní složkou dusíkatých hnojiv, bez nichž by lidé zkrátka neměli co jíst.

„Tyto horniny se nacházejí po celém světě, takže i tato metoda by mohla být velmi široce adaptována po celém světě,“ vysvětluje Abate. Ale přesto „je tu ještě celá další úroveň složitosti, kterou budeme muset zpracovat“.

„Haber-Boschův proces je dobrý. Funguje,“ podotýká vědec. „Bez něj bychom nyní nebyli schopni nakrmit dvě z celkových osmi miliard lidí na světě.“ Kvůli emisím a energetické náročnosti je ale podle něj zapotřebí lepšího postupu.

Nic není zdarma

To, že laboratorní pokus, byť v poměrně velkém měřítku, nevyžadoval energii, ještě neznamená, že zdarma bude i výroba v praxi. Realizace bude zahrnovat vrtání do hornin bohatých na železo hluboko v Zemi, vstřikování vody s dusíkem a pak i nutnost řešit složité modely – například to, jak horniny praskají, rozpínají se a jak interagují s plyny a kapalinami. Abate ale věří, že tohle všechno se podaří vyřešit. A věří tomu natolik, že si svou akademickou kariéru rozšířil o byznysovou: spoluzaložil společnost Addis Energy, která by měla do roku 2026 dodat první výsledky.

Že šel do rizika investování, podle něj způsobilo hlavně to, jak povzbudivě vyšel ekonomický výhled. Odhaduje totiž, že výroba geologického čpavku stojí přibližně 0,55 dolaru za kilogram, což je podobné jako u konvenčních metod, kde kilogram čpavku vychází na 0,40 až 0,80 dolaru. Jeho cena je ale zásadně ovlivněna pohyblivou cenou energií, což u Abateho metody odpadá. Vědec uvádí na konec ještě jeden silný argument, proč by jeho projekt měl získat podporu, a tím je omezení znečištění.