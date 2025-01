Turecká policie kvůli požáru hotelu zadržela devět lidí

Turecké úřady v souvislosti s úterním požárem hotelu v lyžařském středisku na severu Turecka zadržely již devět lidí, včetně majitele hotelu. Podle agentury Reuters to ve středu oznámil ministr vnitra Ali Yerlikaya. Při neštěstí zahynulo 76 lidí a další desítky jich byly zraněny.

Úřady již předaly rodinám 45 těl obětí, zatímco u zbývajících těl soudní lékaři nadále provádějí testy DNA, aby oběti identifikovali, řekl ministr Yerlikaya.

„Jeden z hospitalizovaných je pořád v kritickém stavu, většina ostatních už byla propuštěna do domácího léčení. Doufejme, že je to číslo konečné. I tak je to hrozné číslo,“ komentoval počet obětí velvyslanec Česka v Turecku Petr Štěpánek.