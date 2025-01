Bělení korálů u Austrálie je katastrofální, konstatuje studie

před 6 m minutami | Zdroj: Limnology and Oceanography Letters

Bělení korálů znamená, že symbiotické mikroskopické řasy žijící uvnitř nich umírají vlivem změn v oceánu – zejména kvůli teplejší vodě. Řasy poskytují korálům energii, takže když zmizí, koráli mnohdy přijdou nejen o barvu, ale také o život. Není to pro ně nutně smrtící, ale podle této studie je smrt následkem vyblednutí až příliš častá.

Tým vědců z univerzity v Sydney zveřejnil první recenzovanou studii popisující ničivé bělení korálů, ke kterému došlo na počátku roku 2024 na jižním pobřeží australského Velkého bariérového útesu. Zkoumali zdravotní stav 462 kolonií korálů na výzkumné stanici na ostrově One Tree Island po dobu 161 dní.

Výsledky ukázaly, že 66 procent kolonií vybledlo do února 2024 a 80 procent do dubna. Do července pak odumřelo 44 procent vybělených kolonií, přičemž u některých rodů korálů, jako je Acropora, byla zaznamenána dokonce až 95procentní úmrtnost.