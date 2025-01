Léky jako ibuprofen by mohly pomoci proti demenci, tvrdí britská studie

Protizánětlivé léky, tedy antibiotika, léky proti virům a některá očkování by podle odborníků mohly pomoci v boji s demencí. Používání přípravků schválených na jiné nemoci by také mohlo významně zrychlit hon za vznikem léku proti demenci. S odkazem na novou britskou studii o tom píše server deníku The Guardian.

Vědci odhadují, že do roku 2050 se počet lidí žijících s demencí celosvětově ztrojnásobí na celkem 153 milionů. To představuje vážnou hrozbu pro systémy zdravotnické a sociální péče, píše The Guardian. Vyvíjejí se sice nové léky, ovšem pomalu, a podle expertů je nutné zjistit, jestli by demenci pomohly předcházet nebo ji léčit už existující přípravky.

„Nutně potřebujeme nové léčebné postupy, abychom zpomalili postup demence, či dokonce zabránili jejímu vzniku. Pokud můžeme najít léky, které jsou schváleny pro jiné nemoci, můžeme je využít v klinických studiích a mohli bychom být schopni je nabídnout pacientům mnohem, mnohem rychleji, než by tomu bylo v případě zcela nového léku,“ řekl lékař Ben Underwood z Cambridgeské univerzity.