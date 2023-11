Izrael obdržel seznam rukojmí, která mají teroristé z Hamásu propustit ve středu

Izrael obdržel seznam rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy, která mají být ve středu teroristickým hnutím Hamás propuštěna, informovaly servery listu Ha'arec a The Times of Israel. K okamžitému propuštění všech rukojmích vyzvaly země G7. Vyslovily se také k prodloužení příměří, které by dle Kataru mělo trvat až do čtvrtečního rána.