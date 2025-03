Kanada míří k předčasným volbám. Budoucí premiér bude muset „taktně našlapovat“

Kanaďané čekali od roku 2025 výrazné změny. Třeba vláda se měla po téměř dekádě opět vrátit do rukou konzervativců. Liberálové se původně na volby netěšili, staronový šéf Bílého domu Trump jim ale poskytl natolik silné téma, že otočili a hlasování maximálně uspíšili. K urnám voliči půjdou už za pět týdnů.

Osmdesát let po druhé světové válce byly Spojené státy s Kanadou maximálně propojeny politicky i ekonomicky. Ve světě nebylo mnoho tak silných spojenectví mezi dvěma státy. Poslední měsíce se ale dříve nebývale silný svazek rychle rozpadá. Nová americká administrativa hrozí uvalením likvidačních cel na dovoz z Kanady a naznačuje, že severního souseda anektuje.

„My nepotřebujeme jejich auta, dřevo ani elektřinu. My od Kanady nepotřebujeme nic,“ prohlásil ve FOX News Trump. „Stojí nás dvě stě miliard dolarů ročně, aby Kanada vůbec fungovala. Proto říkám, že by měla být součástí USA jako stát. Myslím to vážně,“ dodal.