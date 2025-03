„Nemají popáleninové centrum.“ Čeští lékaři pomáhali po požáru v Severní Makedonii

„Severní Makedonie vyjádřila potřebu zdravotnického týmu, my jsme na to zareagovali a v nejrychlejší možné době jsme odjeli. Nemají popáleninové centrum, nejsou zvyklí na takový rozsah katastrofy,“ popsal velitel týmu zdravotníků a chirurg Radek Doležel. Během prvního dne podle něj vyžadovalo léčbu až 155 pacientů a další přibývali.

Zároveň řekl, že nevěděli, co budou potřebovat. „Sbalili jsme si jenom osobní potřeby a původním záměrem bylo zjistit na místě, co potřebují. Když jsme dorazili na místo, zjistili jsme celou řadu nedostatků,“ sdělil Doležel.

Operační zdravotnický důstojník Josef Brixi doplnil, že zásadní bylo zjistit co nejrychleji informaci na místě, jaké spektrum pacientů tam je, co budou na to potřebovat. Spolupráce ale podle něj fungovala.