Erdogan jako „mluvčí“ Palestiny přišel o roli mediátora. Vztahy s Izraelem však přežily už řadu bouří

Turecký návrh vytvořit skupinu garantů, kteří by pracovali na řešení konfliktu, navíc přišel obtížně realizovatelný také Rusku, které paradoxně s Tureckem opětovně sblížil podobný přístup k Hamásu, všímá si think-tank Carnegie Endowment for International Peace se sídlem ve Washingtonu. „Různé cesty přivedly Moskvu a Ankaru ke stejnému rozhodnutí obětovat vztahy s Izraelem, což znamená, že ani jeden nemůže být prostředníkem v současném konfliktu,“ píše think-tank v komentáři.

Podle analytičky Karolíny Lahučké z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) nicméně Turecko hovoří o tom, že se sice neúčastní přímo jednání, turecká diplomacie ale s Katarem spolupracuje. „S ohledem na to, jak blízké vztahy tyto země mají, to není úplně nemožné,“ hodnotí expertka na Turecko.

Palestinská otázka prioritou

Turecké úřady údajně po krvavém útoku na židovský stát sdělily představitelům Hamásu, že již nemohou zaručit jejich bezpečnost v zemi, a de facto je vyzvaly k odchodu. I to může být podle Lahučké jedním z důvodů, proč Erdogan posléze vůči Jeruzalému přitvrdil. „Vedení Hamásu se přesunulo do Kataru a podle některých zdrojů trochu zanevřelo na Turecko kvůli méně protiizraelskému postoji. I to může být částečným důvodem, proč nakonec jednání řeší Katar. Turecko tak mohlo posílit kritickou rétoriku vůči Izraeli, aby si vztahy s Hamásem ,urovnalo',“ nastínila Lahučká.

Turecko je navíc dlouhodobě hlavním mezinárodním „mluvčím“ Palestiny, připomněla v této souvislosti analytička. „I v době, kdy klesala podpora palestinské otázky mezi arabskými zeměmi, Turecko tuto linii drželo a ještě více ji ve své rétorice zdůrazňovalo. Dnes, když je podpora Palestiny na vzestupu opět i mezi arabskými zeměmi, Erdogan si nemůže dovolit ze své pozice vystoupit, což se může projevovat i ve zvolené rétorice,“ míní expertka.

Říjnový průzkum společnosti Areda Survey ukázal, že většina Turků by byla pro to, aby se turecké jednotky připojily k mírovým jednotkám pro Gazu, pokud by byly ustaveny. Drtivá většina tureckých respondentů také byla kritická vůči izraelské odvetě a byla pro ukončení násilností v Gaze.



„Postavení Turecka jako ,obránce palestinských bratrů‘ nutilo Ankaru k přitvrzení rétoriky i kvůli rostoucímu množství palestinských obětí a řešení humanitární krize, protože Turecko se v posledních letech prezentuje také jako přední světový lídr, pokud jde o humanitární pomoc. Navíc toto téma silně rezonuje i v turecké společnosti – roky propalestinské rétoriky ze strany politiků znamenají, že tamní společnost má silné propalestinské cítění,“ doplnila Lahučká.