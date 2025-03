Vláda zakázala čínskou satelitní stanici na jihu Moravy, píší Seznam Zprávy

Vazby čínské firmy

Firma Emposat má podle Seznam Zpráv úzké vazby na státní Čínskou akademii věd a v Česku údajně využila služeb brněnské firmy Pekasat, která ve Vlkoši buduje vlastní pozemní stanici s pěti anténami. Firma Pekasat ale odmítá, že by s čínskou firmou spolupracovala nebo s ní sdílela financování. Tvrdí, že v pozemní satelitní stanici Pekasatu je čínský Emposat jen nájemcem s jedním talířem.

„Společnost Emposat má u nás pronajatý prostor. Na tom si postavili anténu. To je vše. My se o to, jak mají zajištěný provoz, nestaráme,“ řekl ředitel Pekasat Michal Tulek. Jakmile bude doručené zamítavé rozhodnutí ministerstva o investici, nejspíše by měla čínská firma svoji anténu odstranit, uvádí Seznam Zprávy.

Před riziky spojenými s Čínou opakovaně varuje tuzemská kontrarozvědka. Ředitel BIS Michal Koudelka loni v říjnu uvedl, že Peking se snaží navenek působit jako přítel a atraktivní partner západních zemí, usiluje ale o úpadek demokracií a světový řád založený na úspěchu totalitních států.