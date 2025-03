Reportéři ČT: Sankcionovaní ruští oligarchové otevřeli v Česku další supermarket

„Když přišli v roce 2021, tak slibovali, že budou mít do tří let padesát prodejen. Je vidět, že dnes jsou na desetině,“ všímá si Prouza. Co ambice překazilo, nebo zda jsou jen odložené, není jasné.

„Ekonomická a podnikatelská činnost se masivně rozrostla do velké části zejména střední a východní Evropy, do pobaltských států nebo Polska,“ sděluje Havlíček. Po útoku Ruska na Ukrajinu se ale expanze zadrhla. V některých zemích – například ve Velké Británii – skončila úplně. Je možné, že ruská agrese přinutila majitele změnit plány i v tuzemsku.

Web iDNES.cz informoval, že řetězec v Rusku dodává potraviny i tamní armádě. Ukrajinská média popsala, jak Rusové na okupovaných ukrajinských územích zabírají místní supermarkety i se zbožím a poté je otevírají pod novou značkou Mera. Za tou podle Ukrajinců stojí právě rodina oligarchů z Krasnojarsku.

„Sankce na tento obchodní řetězec zatím nebyly uvalené, protože nebylo dohledatelné, že by daný subjekt finančně benefitoval z ruské války proti Ukrajině nebo ji třeba veřejně podporoval,“ sdělil mluvčí resortu zahraničí Daniel Drake.

„Úroveň citlivosti z hlediska porušování územní celistvosti Ukrajiny je bohužel jiná na Ukrajině než u nás. Ale není pochyb o tom, že je to reálný problém a že to je něco, co by mělo české úřady zajímat,“ míní Havlíček.

Zákazníkům osloveným ČT přímo v prodejně pozadí firmy nevadilo. „A proč by mi to mělo vadit? Lidé jezdí nakupovat do Polska, tak my chodíme levně sem,“ sdělil jeden ze zákazníků. Další obchod chtějí vyzkoušet.

Komunikace není možná

V tuzemsku obchody provozuje firma Torgretail CZ. Komunikovat s ní není v podstatě možné. Má jen facebookovou stránku, odkaz na web vede na stránky v litevštině. Na zprávy zaslané do datové schránky a na e-mail, který sama společnost uvádí na Facebooku, nepřišla žádná odpověď a štáb ČT nepochodil ani v jejím oficiálním sídle.

Provozovatel obchodů Mere sídlí v obřím kancelářském komplexu v pražských Stodůlkách. Jeho kancelář štáb sice našel, nikoho v ní ale nezastihl.