Hamás chce vyměnit rukojmí za vězněné Palestinky. Pomáhá mu v tom Katar, tvrdí zdroj z Pásma Gazy

Teroristická organizace Hamás se s pomocí Kataru snaží vyjednat výměnu zajatých Izraelek, držených jako rukojmí, za Palestinky zadržované ve věznicích židovského státu. Podle serveru The Times of Israel (TOI) to sdělil tiskové agentuře Nová Čína zdroj z palestinské extremistické skupiny, jež vládne v Pásmu Gazy. Islamistické uskupení usiluje o propuštění 36 Palestinek z izraelských věznic. Židovský stát tuto zprávu nekomentoval.