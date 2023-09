I na naše poměry byla kampaň nechutná a ostrá, hodnotí slovenský premiér Ódor

Stav veřejných financí na Slovensku – rekordně vysoký schodek rozpočtu, schodek se zvyšoval nejvíc z celé EU. V kampani to příliš nenaznělo. Je to téma, které se špatně prodává voličům? Přitom se dotkne v důsledku každého voliče.

Úřednická vláda intenzivně od začátku na toto riziko upozorňovala. Je paradoxní, že když jsem se díval na statistiky, čeho se Slováci bojí nejvíce, byly veřejné finance na prvním místě. Nebyli tam ani migranti, ani medvědi. Přitom v politické kampani to vůbec nerezonuje. Asi proto, že převážná většina stran nemá strategii, jak tuto situaci vyřešit. Ostatní se bojí, že pokud budou mluvit o nepříjemných věcech, lidé by je nevolili.

Ale já jsem si řekl, že jsme v unikátní situaci, nejdeme do voleb, nemáme preference, tak zkusme mluvit pravdu – proto mluvíme intenzivně o tom, že je lepší začít včas, po menších krocích, než začít jednat pozdě a dělat drastická opatření. Podle mě by politické strany, které to myslí se Slovenskem vážně, neměly mluvit jen o příjemných věcech, ale nabízet řešení i pro problémové oblasti.

Přesto – nechtělo to možná víc upozorňovat na ekonomické problémy z pozice vlády, která má přístup do médií, má hlas a může ho publikovat skrze sdělovací prostředky?

Od začátku jsem do toho šli, dokonce jsme měli nějaké konflikty, v posledních dvou týdnech o tom mluvíme skoro každý den. Co je málo a co je hodně? Na to má asi každý jiný názor. Myslím, že na to upozorňujeme dost. A chápu, že i média se zajímají více o politiky v této kampani. A hlas rozumu tak může v mediálním prostoru zaniknout.

Jak blízko je pro Slovensko onen řecký scénář, před kterým občas varujete?

Rada pro rozpočtovou zodpovědnost mluví o tom, že dluh může opravdu výrazně narůst už v nejbližších dvou volebních obdobích. Nedá se to porovnávat se zeměmi, které si mohou dovolit vysoký dluh. Podívejme se na naše rizikové přirážky – v současnosti jsou na úrovni Řecka. Za poslední rok jsme se odpoutali od bezpečnějších zemí. Teď je nad námi ještě Itálie, ale Řecko už je velmi blízko. Rizikovost je trhy vnímána velmi intenzivně.

Pokud nedojde ke konsolidaci veřejných financí, rizikové přirážky mohou ještě narůst. A je třeba jasně říct, že trhy nefungují tak, že každý den přirážky trochu zvyšují. Ale pokud by nás zařadily do nějakého tábora nezodpovědných zemí, může to být velmi dramatické a intenzivní.