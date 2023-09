K předčasným volbám dovedly Slovensko roky vládního chaosu. Nahrály Ficovi a extremistům

Narazil naopak další bod, a to oslabení pravomoci generálního prokurátora rušit v rámci mimořádného opravného prostředku stíhání obviněných. Proti zrušení trestního stíhání generálním prokurátorem nelze podat odvolání a takový případ se už nedostane k soudu. Někteří zákonodárci proto tvrdili, že oprávnění generálního prokurátora nepřiměřeně zasahuje do nezávislosti soudů.

Další velká krize naplno propukla poté, co Matovič prosadil ve sněmovně vyšší finanční pomoc rodinám bez hlasů poslanců SaS a s podporou zákonodárců, kteří se do sněmovny dostali na kandidátní listině krajně pravicové strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Těsně před hlasováním pak Matovič přišel do prezidentského paláce doručit svou demisi; podle oznámení prezidentské kanceláře ji před jejími pracovníky podepsal, své rozhodnutí si ale v poslední chvíli rozmyslel a dokument vytrhl vedoucímu kanceláře z rukou. Mluvčí prezidentky uvedl, že Matovičova demise tak nebyla doručena. Matovič pak popřel, že by dokument pracovníkovi vytrhl.

Prezidentka Čaputová poté odvolala Hegerův kabinet, který podle ústavy zůstal v úřadu s omezenými pravomocemi až do jmenování nové vlády. Matovič skončil v čele ministerstva financí, které pak dočasně vedl Heger. Na Matovičově odchodu se předem dohodl Heger se SaS výměnou za to, že strana podpoří ve sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2023.

Exvládní strany možná zůstanou mimo sněmovnu

Kdo nastoupí po Ódorově vládě není vůbec jisté. Tři roky vládního chaosu totálně proměnily preference voličů, průzkumy nyní ukazují úplně jiný obrázek než po posledních volbách.

Odráží se to především v postavení dosud vládnoucích stran, z nichž všechny se potácejí na hranici volitelnosti nebo k ní ani nedosahují. Kolem pěti procent hlasů nutných pro vstup do sněmovny se pohybují Sme rodina i SaS, ještě pod nimi pak strana Demokrati, do níž letos v březnu přestoupil expremiér Heger a několik dalších politiků z OĽaNO.

Také samotné OĽaNO, jasný vítěz posledních voleb, se do parlamentu možná nedostane. Hnutí, které nově vystupuje pod názvem OĽaNO a priatelia, se rozhodlo kandidovat společně se stranami Kresťanská únia a Za ľudí. Jako koalice proto musí toto uskupení pro vstup do sněmovny získat nejméně sedm procent hlasů, což se podle posledních průzkumů nemusí povést.

Vydá se Slovensko maďarskou a polskou cestou?

Propad vládních stran naopak posílil Ficův Smer-SD, z něj odštěpenou stranu Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) expremiéra Pellegriniho a také krajní pravici.

Průzkumům téměř dva a půl roku vévodil Pellegriniho Hlas-SD, letos na jaře ho ale vystřídal Smer-SD, který zůstává favoritem voleb. Předseda vedoucí strany Fico přitom zastává ještě krajnější pozice než dříve, neboť se otevřeně hlásí k Moskvě: vystupuje proti dodávkám zbraní bránící se Ukrajině, kritizuje protiruské sankce a přejímá slovník ruské propagandy. Pokud by stanul v čele vlády, Slovensku by podle analytiků hrozil odklon od prozápadní orientace.

Takový scénář by mohl hrozit tím spíše, pokud by byl Fico schopný dát dohromady vládu s extremistickým hnutím Republika, do nějž přestoupili někteří bývalí představitelé a poslanci krajně pravicové strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Této potenciální vládě by mohla pomoci i Slovenská národná strana (SNS), která se nyní pohybuje kolem pětiprocentní hranice.