Slovensko vyhlíží změnu. Favoritem neobyčejně napínavých voleb je „obyčajný“ šoumen Matovič

Politologové: Matovič dělal věci jinak než ostatní Matovič částečně nastoloval témata předvolebního dění, zatímco ostatní strany na události jen reagovaly, vysvětluje úspěch OĽaNO politolog Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. „Kromě toho se mu podařilo úspěšně namixovat sice pro budoucnost nebezpečný, ale pro podstatnou část voličstva velmi chutný koktejl. Ten sestává z populismu, z otevřeného konfliktu s (expremiérem Robertem) Ficem a se Smerem-SD, z neustálého podprahového útočení na své spojence a zpochybňování jejich morální způsobilosti vládnout a souboru různých osobností, které reprezentují různé sociální skupiny,“ přibližuje Lenč.

Politoložka Aneta Világi z Univerzity Komenského v Bratislavě dodává, že Matovič v závěru kampaně prezentoval své hnutí a politické cíle jinak než ostatní opoziční lídři. „Zatímco PS/Spolu a Za ľudí se začaly ve větší míře orientovat na boj proti extremismu (ĽSNS), OĽaNO útočilo primárně na Smer-SD. Zatímco všechny opoziční politické strany postupně prezentovaly velmi standardním způsobem své složité programy, Matovič vytáhl pár klíčových bodů a prezentoval je formou ankety, o níž mohou rozhodovat lidé (viz dále – pozn. red.). A také se ve velké míře snaží mobilizovat voliče Smeru-SD,“ uvádí politoložka.

Aneta Világi politoložka, Univerzita Komenského v Bratislavě „Voliče Smeru-SD ostatní politici, ale také média dlouhodobě pranýřují jako hlupáky nebo sebestředné materialisty. A Matovič jim prokazuje určitou úctu, že o ně stojí.“

Propad Smeru-SD se může zastavit až o opoziční dno Na oslabení Za ľudí se podle Világi podepsala „ diskriminační kampaň cílená na Andreje Kisku “ a také poněkud nevýrazná kampaň samotné strany. Lenč podotýká, že na stranu dolehly všechny Kiskovy přešlapy a kauzy . V případě PS/Spolu vidí problém v tom, že koalice příliš spoléhala na „fenomén Čaputová“. Kromě ostatních opozičních stran jde vzestup OĽaNO také na vrub vládnoucího Smeru-SD, jehož popularita dlouhodobě klesá. Ještě v roce 2012 získal ve volbách 44,4 procenta hlasů, o čtyři roky později 28,28 procenta. Poslední průzkumy napovídají, že Smer-SD by poprvé od roku 2006 nemusel parlamentní volby vyhrát. „Zpočátku jeho preference klesaly jen pozvolna, avšak Kočnerova (komunikace ze šifrovaného systému) Threema odkrývá nové a nové propojení mezi politiky Smeru-SD, jeho nominanty, a finančníky či podvodníky. K tomu ve finále ještě přispělo to, že Smer-SD jako by rezignoval na kampaň a vedl negativní antikampaň,“ domnívá se Világi. Lenč vidí příčinu úpadku strany kromě kauz a „nabízení jen starých tváří a starých předvolebních hesel“ také v příklonu k politickému extremismu. „Pokus Smeru-SD oslovit voliče přes rétoriku extremistů viditelně nefunguje. Ba naopak, Fico (a poslanec Blaha) jí legitimizuje slovník krajní pravice a část voličů Smeru-SD posílá do ‚ohrady' Mariana Kotleby,“ konstatuje politolog. Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha je známý šířením hoaxů, dezinformací a nenávistných statusů na sociálních sítích. Slovenští policisté se kvůli podezření z extremismu zabývají jím zveřejněnou fotografií, na které s Ficem pózuje se symboly srpu a kladiva. I kdyby Smer-SD první příčku přece jen uhájil, mohl by mít vzhledem k očekávaným výsledkům svých potenciálních koaličních partnerů (viz dále) velký problém sestavit vládu. Straně, která na Slovensku vládne s dvouletou přestávkou čtrnáct let, tak reálně hrozí, že skončí v opozici.

Krajní pravice třetí nejsilnější stranou? Poněkud ve stínu šokujícího vzestupu OĽaNO a možného konce vlády Smeru-SD zůstává posílení krajně pravicové ĽSNS, která se do parlamentu dostala před čtyřmi lety. Tehdy skončila pátá s osmi procenty hlasů. Nyní se její preference stabilně pohybují kolem deseti procent a má našlápnuto k tomu, aby se stala třetí nejsilnější stranou. V některých průzkumech měla i přes třináct procent a až do vzestupu OĽaNO se pohybovala na druhé příčce za vedoucím Smerem-SD. Podle Lenče posiluje ĽSNS zejména proto, že parazituje na společenském hněvu ze Smeru-SD a situace na Slovensku. „Ten hněv povzbuzují zčásti média a zčásti Igor Matovič, který z něj také těží. Část společnosti (voličů) se domnívá, že naivní řešení společensko-politických problémů, která nabízí ĽSNS, jsou realizovatelná,“ doplnil politolog.

Fakta ĽSNS ĽSNS Krajně pravicová formace vznikla v únoru 2010, když se skupině slovenských pravicových radikálů v čele s Mariánem Kotlebou podařilo ovládnout Stranu priateľov vína. Následně ji přejmenovali na Ľudovou stranu Naše Slovensko a v roce 2010 s ní kandidovali ve slovenských parlamentních volbách. Ziskem hlasů ale zůstali hluboko pod pětiprocentním limitem. Se stejným výsledkem skončila ĽSNS ve volbách o dva roky později.

V listopadu 2013 Kotleba nečekaně zvítězil v rozhodujícím druhém kole přímé volby předsedy Banskobystrického kraje. Ve slovenských parlamentních volbách v roce 2016 strana všechny překvapila, když získala přes osm procent hlasů a 14 mandátů z celkového počtu 150.

Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 skončila ĽSNS na třetím místě, když podle oficiálních výsledků získala 12,1 procenta hlasů a v EP získala dvě křesla ze 13 slovenských mandátů. Jedním ze zvolených poslanců byl díky preferenčním hlasům voličů zvolen bývalý soudce Miroslav Radačovský, který v roce 2018 rozhodl v neprospěch prezidenta Andreje Kisky v jeho sporu o vlastnictví pozemku pod Vysokými Tatrami a následně hlavu slovenského státu vyzval k rezignaci a k vystěhování z vlasti.

Tlačenice kolem pětiprocentní hranice Pro povolební vývoj a podobu nové vlády bude směrodatné, jak se v konečném výsledku poskládají strany, jež se v průzkumech pohybují kolem pětiprocentní hranice. V její blízkosti je přitom velmi těsno, neboť mezi třemi a sedmi procenty se podle posledních průzkumů nacházejí preference až sedmi uskupení. Patří mezi ně ne zcela vyhraněné hnutí Sme rodina, dále opoziční strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), dvojice doposud vládních členů Slovenská národná strana (SNS) a Most-Híd a kromě nich také ještě menší nové strany Dobrá voľba, Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKO-MSK) a Vlasť. Se vstupem do parlamentu by mohla mít problém i PS/Spolu, neboť coby koalice potřebuje získat sedm procent hlasů. Její preference přitom soustavně klesají, a zatímco ještě na podzim se pro ni vyslovovalo i kolem patnácti procent oslovených, poslední průzkumy jí přisuzují jen něco přes devět procent.

Fakta Parlamentní volby na Slovensku Jednokomorový slovenský parlament, Národní rada, má 150 poslanců.

Volby probíhají každé čtyři roky na základě poměrného systému hlasování.

Celé Slovensko je jeden volební obvod, každá strana nebo koalice tedy předkládá pouze jedinou kandidátní listinu s maximálně 150 jmény.

Pro vstup do parlamentu musí strana překonat hranici pěti procent hlasů, pro dvojčlenné a trojčlenné koalice platí spodní limit sedmi procent, pro čtyř a vícečlenné 10 procent hlasů.

V rámci jednotlivých stran a koalic jsou mandáty přidělovány v pořadí z kandidátní listiny, volič má však právo využít čtyři preferenční hlasy. Zdroj: ČTK

Vládu by mohl sestavovat „emokrat“ Matovič Právě s ohledem na poslední sondáže se jako nejpravděpodobnější zatím jeví varianta, že by novou vládu sestavovalo hnutí OĽaNO. Společně s PS/Spolu, Za ľudí, SaS a KDH by patrně dalo dohromady většinu 76 křesel v 150členném parlamentu. Pokud by se zapojilo i hnutí Sme rodina, mohla by taková koalice dosáhnout dokonce na ústavní většinu devadesáti křesel. Situaci by mohla zkomplikovat osoba Matoviče, o kterém slovenští novináři či politologové píší mimo jiné jako o „usměvavém šaškovi“, jehož „pohár úletů dávno přetekl“ a u nějž „nikdo neví, co udělá, často ani on sám“. Mediální podnikatel Matovič platí za těžko předvídatelného politika, jehož opakovaně opouštějí jeho vlastní poslanci, a jenž vyniká svérázným způsobem komunikace, který má především vyvolat rozruch a získat pozornost na sociálních sítích. Například v lednu natočil na francouzské Riviéře video u vily, která podle něj patří slovenskému exministrovi financí a dopravy Jánu Počiatkovi a na jejíž bránu nalepil ceduli „Majetek Slovenské republiky“. V únoru zase se svými příznivci zapálil před úřadem vlády pět tisíc svíček za lidi, kteří podle něj ročně umírají kvůli špatnému stavu slovenského zdravotnictví. „Při hodnocení jeho politiky se objevuje označení ‚emokracie‘. Vláda a politika, která je zejména o emocích, které vyvolá, a až sekundárně o tom, co vyřčená slova, realizovaná rozhodnutí a vyvolané nálady způsobí v politickém systému,“ popisuje Matovičův styl Lenč.

„Igor Matovič je v něčem podobný Donaldu Trumpovi. Politiku dělá přes média a sociální sítě a primárně ji cílí na emoce voličů, respektive slovenské společnosti.“ Jozef Lenč politolog, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě

Kritik všeho a všech Zatímco opoziční strany PS/Spolu, Za ľudí, SaS a KDH uzavřely dohodu o předvolebním neútočení, OĽaNO se k nim nepřidalo a jeho šéf se v kampani navážel nejen do vládního Smeru-SD, na jehož kritice má založený program, ale právě i do svých potenciálních vládních kolegů. „Dosud vystupoval jen v roli opozičního kritika. A kritizoval všechny a vše bez ohledu na koaličně-opoziční linii,“ konstatuje Világi a Lenč v této souvislosti připomíná, že se tak Matovič choval už jako koaliční poslanec za doby vlády premiérky Ivety Radičové. A pokračoval v tom i poté, co se jeho hnutí dostalo do opozice. „Primárně se zaměřoval na vlastní zájmy, které prezentoval jako zájem veřejnosti. Nezřídka hlasoval pro návrhy vládního Smeru-SD, či otvíral otázky a podporoval návrhy, o kterých věděl, že jsou v rozporu s programem a ideovým směrováním jeho opozičních partnerů,“ podotýká Lenč.

Vydrží nepsané příměří? OĽaNO spustilo internetové hlasování o jedenácti otázkách, z nichž má vzejít program, jehož přijetí ze strany možných koaličních partnerů si Matovič klade jako podmínku pro vstup do vlády. Matovič tvrdí, že se tak občané mohou zapojit do řízení státu. Například volební lídr PS/Spolu Michal Truban to však považuje za „ sběr osobních údajů pro marketingové účely “. S některými body ankety navíc další strany nesouhlasí. Sám Matovič kromě toho dlouho mlžil, jestli by vůbec přijal funkci premiéra. Tvrdil, že OĽaNO má mnoho schopných lidí, kteří by funkci zvládli, aniž by však kohokoliv jmenoval. Teprve v pondělí ve videorozhovoru se svou dcerou oznámil, že zájem o post má. Podle průzkumu z poloviny února by si však nejvíc Slováků přálo, aby v čele vlády zůstal Peter Pellegrini (Smer-SD). Matovič skončil až na šestém místě za Andrejem Kiskou (Za ľudí), Marianem Kotlebou (ĽSNS), Miroslavem Beblavým (PS/Spolu) a Robertem Ficem (Smer-SD). Kotleba a Fico obsadili zároveň první dvě místa v žebříčku nejméně chtěných premiérů. Világi i Lenč se shodují, že i když je Matovič nevyzpytatelný a jeho další kroky těžko odhadnutelné, ke konci kampaně bylo možné v jeho chování pozorovat určité změny a smířlivější tón. Šéf OĽaNO se snažil vystupovat jako potenciální premiér a sjednotitel opozice. A také ze strany jeho potenciálních partnerů byla znát snaha o zdrženlivé vyjadřování na Matovičovu adresu. Volby by mohly skončit patem Varianta, že vládu bude skládat opozice, se tedy v tuto chvíli jeví jako nejpravděpodobnější. Stačí však, aby se strany kolem pětiprocentní hranice poskládaly jinak, a výsledkem voleb by mohl být pat.