Slovenští poslanci schválili třináctý důchod a odmítli istanbulskou úmluvu. Čtyři dny před volbami

Schválený zákon ještě posoudí prezidentka Zuzana Čaputová, která ho může vetovat. Na posouzení má 15 dní. Pokud by ho odmítla až po volbách, podle slovenských ústavních právníků by už nová sněmovna nemohla její veto přehlasovat a musela by se návrhem zabývat znovu od začátku legislativního procesu.

Jednu penzi ročně navíc ve výši průměrného důchodu pro daný typ pobírané penze by poprvé mělo podle zákona už letos dostat na pětimilionovém Slovensku asi 1,4 milionu lidí. Kromě starobních důchodců by získali dodatečnou penzi také například invalidé či příjemci vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Stát by to v tomto roce přišlo na více než 442 milionů eur (11,1 miliardy korun).

S iniciativou přišla nejsilnější vládní strana Smer-SD expremiéra Roberta Fica, jejíž popularita dlouhodobě klesá. Třináctá penze má podle ní nahradit stávající vánoční příspěvek důchodcům, jehož výše je závislá na pobíraném důchodu.