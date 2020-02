Smer a SNS chtějí před volbami narychlo schválit balíček změn, opozice v parlamentu blokuje řečnický pult

Zrušení dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny, čímž stát přijde přibližně o sedmdesát milionů eur (1,7 miliardy korun), zase kritizoval kromě opozice i správce dálnic a rychlostních silnic, Národní dálniční společnost (NDS). Tvrdí, že bez těchto příjmů není schopná zajistit provoz a údržbu dálnic a splácení stávajících úvěrů.

Opoziční politici však v této souvislosti mluví o předvolebním testu, který by po volbách mohla zpečetit koalice Smeru, SNS a ĽSNS. Lídr koalice PS-Spolu Michal Truban například prohlásil, že půjde o „politickou svatbu mezi fašisty a smeráckou mafií“, citoval ho web Aktuality.sk.

Nevládní organizace Via Iuris proto mluví o nezákonném postupu. „Jsme toho názoru, že žádné mimořádné okolnosti v souvislosti s předkládanými změnami ve skutečnosti ani neexistují,“ tvrdí představitelé organizace.

Opozice i někteří právníci kritizují i skutečnost, že Smer-SD a SNS chtějí balíček přijmout v takzvaném zrychleném legislativním řízení. Podle jednacího řádu parlamentu je to možné pouze v případě, že hrozí velké hospodářské škody či ohrožení lidských práv a svobod.

„Pro Smer je to poslední snaha něco udělat a zabránit minimálně dalšímu propadu preferencí. Zásadní nárůst (preferencí) se ale asi očekávat nedá, protože ten (klesající) trend je jasný a dlouhodobý.“

Obliba Smeru-SD klesá, SNS nemá účast v parlamentu jistou

„Je možné, že takový proces přijímání předmětných zákonů by mohl být v případě řízení před Ústavním soudem považován za takovou chybu, která by znamenala neústavnost přijatých změn,“ cituje Sme.sk právníka Imricha Vozára, který s Via Iuris spolupracuje.

Smer-SD a SNS se snaží předkládané návrhy prosadit necelé dva týdny před slovenskými parlamentními volbami. Voliči půjdou k urnám v sobotu 29. února.

Popularita Smeru-SD podle průzkumů dlouhodobě klesá, poslední mu přisuzovaly v preferencích kolem sedmnácti procent. Ještě v roce 2012 získal Smer-SD ve volbách 44,4 procenta hlasů, o čtyři roky později 28,28 procenta.

SNS se podle posledních sondáží pohybuje kolem pětiprocentní hranice pro vstup do parlamentu a účast v Národní radě tak nemá jistou.

Část opozice v souvislosti s balíčkem, který chtějí Smer-SD a SNS prosadit, nařkla obě strany z volební korupce a podala kvůli tomu trestní oznámení.