Kiska a Pellegrini se střetli v předvolebním duelu. Přeli se o třinácté důchody i dálnice

Za nejhorší považuje, že se Pellegriniho strana Smer a jeho spojenec, Slovenská národná strana (SNS), dohodly s „fašisty“, tedy s krajně pravicovou stranou Kotlebovci – L’udová strana Naše Slovensko (L’SNS), bez níž by svolání parlamentní schůze nebylo možné.

Podle opozice jde ale o kupování hlasů voličů a zátěž pro hospodaření příští vlády; průzkumy totiž signalizují pokles popularity vládních stran. „Za prvé je to nezákonné,“ prohlásil Kiska s tím, že taková opatření se nesmějí přijímat ve zkráceném legislativním postupu. „Za druhé je to problém a i kupčení,“ dodal.

Kabinet premiéra Petera Pellegriniho (Smer-SD) hodlá zmíněná opatření v hodnotě stamilionů eur ročně prosadit na mimořádné schůzi sněmovny ještě do parlamentních voleb 29. února.

Smer se tak podle Kisky také snaží zbavit zodpovědnosti za aféry okolo souzeného podnikatele Mariana Kočnera či vraždy novináře Jána Kuciaka. „Dva měsíce před volbami by vláda měla skutečně jen svítit a topit,“ usoudil a vyčetl premiérovi, že Smer měl dvanáct let u moci na to, aby opatření zavedl.

Pellegrini dohodu s L’SNS popřel, sociální balíček nevnímá jako předvolební tah ani jako předvolební korupci. „Je mi úplně jedno, zda to přinese procenta straně Smer-SD, důležité je, zda se to podaří prosadit,“ prohlásil. K návrhu podle něj vedla „obava z nemohoucnosti nynější opozice se na čemkoliv dohodnout“, tedy i na sociálních opatřeních, pokud by se dostala k moci.

Hospodářství vyšší výdaje zvládne, ujišťuje Pellegrini

Pellegrini ujistil, že ekonomika je schopná zvládnout zvýšené výdaje. Spoléhá na vyšší příjmy rozpočtu ze sociálního pojištění, plynoucí z vyšší zaměstnanosti, efektivnější výběr daní a racionalizaci výdajů z rozpočtu.

„Neděláme to proto, abychom to přenechali někomu jinému. Děláme to proto, protože počítáme, že budeme ve vládě,“ prohlásil. „Věřím, že vyhrajeme páté volby za sebou a budeme při sestavování vlády,“ dodal.