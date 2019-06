Kiska jako první prezident odmítl navrženou vládu, problémy měl s Ficem i daněmi. V politice zůstává

Tři roky se tak táhl spor o jmenování ústavních soudců. Kiska po svém nástupu do funkce odmítl až na jednoho všechny kandidáty na ústavní soudce, které mu předložil vládní stranou Smer-SD ovládaný parlament. Zdůvodňoval to podle něj nedostatečnou odbornou způsobilostí kandidátů. Spor ukončil až ústavní soud , který rozhodl, že prezident porušil práva kandidátů. Kiska poté ustoupil a soudce jmenoval.

Slovakista Hynčica předpokládá, že strana se bude moci opřít o Kiskovy skalní příznivce, což by jí mohlo pomoci se prosadit. Nevýhodou by ale mohla být skutečnost, že bude cílit na stejné voliče jako ostatní opoziční strany.

Z toho, co je dosud známo, podle slovenských médií vyplývá, že se strana bude snažit oslovit konzervativnější voliče než liberální hnutí Progresivní Slovensko, jehož členkou byla i zvolená prezidentka Zuzana Čaputová a které ve spolupráci se stranou Spolu vyhrálo nedávné volby do Evropského parlamentu.

Vašečka také míní, že se Kiska „na rozdíl od velké části politické elity na Slovensku postavil růstu extremistů v zemi a snažil se jasně stanovovat hranice toho, co je ve svobodné společnosti přijatelné, a co už ne“. Jako zlo, které chce ze Slovenska udělat xenofobní nacionalistický stát, vnímá Kiska krajně pravicovou stranu Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS). V jejím čele stojí bývalý župan Banskobystrického kraje Marian Kotleba, kterého Kiska označil za fašistu

Polovina Slováků chce, aby Kiska z politiky odešel

Kiska sice stále je nejdůvěryhodnějším slovenským politikem – podle březnového průzkumu mu důvěřuje až 57 procent obyvatel a devět procent by určitě volilo jeho novou stranu (31 procent pak pravděpodobně). Jiný průzkum z konce března ale uvádí, že si 49 procent Slováků přeje, aby v politice skončil. Aby založil vlastní stranu, resp. aby se připojil k některé již existující, upřednostňuje vždy necelých dvacet procent lidí.

Podle průzkumu z konce května by jeho strana získala necelých jedenáct procent hlasů. Podle Vašečky tento průzkum také naznačil, že by Kiskova strana nemusela brát voliče jen zavedeným stranám demokratické opozice, ale oslovuje i nevoliče a nerozhodnuté.

„Pokud by to tak zůstalo a strana Andreje Kisky by byla schopna přidávat i další, může se stát faktorem, který v parlamentních volbách na jaře 2020 může přinést reálnou možnost vytvoření vládní koalice bez Smeru-SD a SNS. To vše ale bude muset být potvrzeno dalšími výzkumy,“ doplnil sociolog. Nejnovější průzkum ze začátku června však dává Kiskově straně jen šest procent hlasů.