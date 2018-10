Kiska prohrál spor o pozemek. Soudce ho nevybíravě vykázal ze země

Slovenský prezident Andrej Kiska prohrál soud o vlastnictví pozemku v katastru obce Veľký Slavkov. Soudce po oznámení verdiktu na prezidenta zaútočil, že by měl rezignovat a odstěhovat se ze země někam, kde se cítí dobře – třeba do USA či Izraele. Kiska to považuje za zjevnou předpojatost a nenávist vůči své osobě. V kauze má 15 dnů na odvolání.