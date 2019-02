Fico se vzdal kandidatury na ústavního soudce, poslanci nezvolili ani jednoho kandidáta

video Fico se vzdal kandidatury do ústavního soudu

Všech neúspěšných 37 zájemců o funkci ústavního soudce, kteří nezískali v prvním kole hlasování potřebnou podporu poslanců, postoupilo do opakované volby. Ta se uskuteční ve čtvrtek dopoledne.

„Chci zdůraznit, že jsem se ucházel o post předsedy ústavního soudu. Mohu potvrdit, že nevznikly žádné politické dohody, a to ani v parlamentu, ani s prezidentem,“ oznámil Fico.

Menší koaliční strana Most-Híd dříve oznámila, že její poslanci by Fica při hlasování za kandidáta na ústavního soudce nepodpořili. Most-Híd se spolu s koaliční Slovenskou národní stranou (SNS) také postavily proti plánům Smeru volit kandidáty na ústavní soudce v tajném hlasování.

video Události: Fico vzdal kandidaturu do ústavního soudu

Fico chce, aby soudce vybral nový prezident

Za absurdní označil šéf Smeru možnost, aby nové ústavní soudce vybíral úřadující prezident Andrej Kiska, kterému funkční období skončí v polovině června a se kterým se Fico v minulosti opakovaně dostal do křížku. Podle tisku se Kiska nechal slyšet, že Fica by ústavním soudcem nejmenoval. Kandidáti podle něj musí mít kromě profesních i morální kvality.

Slovenský expremiér se vyslovil pro to, aby ústavní soudce vybíral až nový prezident, který vzejde z březnových přímých voleb. Jedním z favoritů na vítězství je podle průzkumů veřejného mínění místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, kterému prezidentskou kandidaturu nabídl právě Fico. Šefčovič opakovaně odmítl odpovědět na novinářské dotazy, zda by Fica ústavním soudcem jmenoval.

Pokud slovenská sněmovna ani ve čtvrtek nevybere 18 kandidátů na ústavní soudce, bude se muset v příštích měsících konat nová volba. Stoupla by tak pravděpodobnost, že alespoň část soudců ústavního soudu bude jmenovat až nová hlava státu. Do nové volby kandidátů na soudce ústavního soudu by se mohl přihlásit také Fico.