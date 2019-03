Bojovník Kováč, levicový Schuster, klidný Gašparovič. Slovenští prezidenti dokázali využít pravomocí naplno

Bitva mezi politiky i Mečiarův svérázný přístup k demokracii vybudovaly Slovensku hned na počátku jeho státnosti nedůvěryhodnou pověst na mezinárodní scéně. Ta pak přispěla k jeho vyřazení z první skupiny zemí, se kterými byly zahájeny vstupní rozhovory do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Očekávání při Kováčově zvolení do úřadu přitom byla úplně jiná.

Je volen na období pěti let a odvolat ho může ústavní soud, pokud ze závažných důvodů nedokáže plnit svou funkci nejméně půl roku, nebo je uznán tímto soudem za vinného z vlastizrady, případně z úmyslného porušení ústavy. Odvolání hlavy státu může navrhnout rovněž parlament, pokud to podpoří více než tři pětiny poslanců. Následuje ale ještě všelidové hlasování, v němž se za odvolání prezidenta musí postavit nadpoloviční většina registrovaných voličů.

Co smí slovenský prezident? Třeba vyhlásit referendum

Spor o šéfa tajných služeb

Když se bývalý předseda Federálního shromáždění ČSFR Kováč, kterého pojily přátelské vztahy s českým prezidentem Václavem Havlem, po rozdělení Československa vrátil na Slovensko, dosáhl záhy takové podpory, že ani jeho odpůrci nezabránili jeho nominaci na post prezidenta. Po zvolení v polovině února 1993 jej ale mnozí považovali za málo výraznou osobnost, která nebude s to naplnit představy nadstranického prezidenta a vzepřít se tlaku mateřského Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) vedené Mečiarem.

Při první politické zkoušce prezident stranickému šéfovi nakonec vyhověl a v březnu 1993 odvolal Milana Kňažka z funkcí ministra zahraničí a místopředsedy vlády.

O měsíc později však již odmítl Mečiarův návrh jmenovat šéfem Slovenské informační služby (SIS) premiérovi oddaného Ivana Lexu. Válka byla vyhlášena.

Lexu pak prezident odmítl jmenovat ještě jednou, a to v listopadu 1993 do funkce ministra privatizace. Mečiar si nakonec Lexu do čela SIS v dubnu 1995 stejně protlačil, když změnil zákon a pravomoc jmenovat šéfa tajné služby převedl na vládu.